Ronaldo Cisneros confirma ser uno de los contagiados en Chivas

Este miércoles, Chivas en conjunto con la Liga MX, dieron a conocer tres contagios en el equipo, mismos que serán ausencias para el debut del torneo.

La opción de hacer público su contagio quedó a decisión del jugador. Ronaldo Cisneros aceptó hablar sobre su situación por medio de las redes sociales del club.

"Informarles que soy uno de los contagiados por Covid-19 y quiero invitarlos a que se sigan cuidando, esta vez me toco a mí, pero les puede tocar a cualquiera de ustedes. Gracias a Dios soy asintomático", informó el delantero rojiblanco.

Ronaldo ya se encuentra cumpliendo con el protocolo interno, establecido por el cuerpo médico de la institución rojiblanca.

"Me siento perfectamente, ya estoy en casa, aislado, cumpliendo las indicaciones que nos dieron los médicos del club. Es una situación que está fuera de nuestro control. Si no hay necesidad de salir de casa es mejor que nos resguardemos".

El delantero busca pelear por un lugar en la ofensiva del Guadalajara y ahora, con su ausencia, envía los mejores deseos a sus compañeros.

"Al equipo le deseo el mejor de los éxitos en este tiempo que me toca estar fuera. Tienen todo mi apoyo y espero verlos pronto ahí en la cancha".