Rubén García Jr. gana la de cuadros

Con una actuación dominante, la escudería Canel´s Racing fue protagonista en el espectacular arranque de la temporada 2026 de la NASCAR México Series, disputado en el Súper Óvalo Potosino, donde el experimentado piloto Rubén García Jr. se llevó la victoria en la carrera "La Potosina 200".

La competencia reunió a 30 pilotos en la parrilla de salida, con García Jr., pentacampeón de la categoría, partiendo desde la quinta posición al volante del auto #88, mientras que su compañero de equipo Max Gutiérrez arrancó desde el lugar 15 con el #23, ambos con la misión de ser protagonistas en la primera fecha del calendario.

Desde las primeras vueltas, la carrera mostró constantes cambios en la punta del pelotón. Poco a poco, Max Gutiérrez comenzó a escalar posiciones gracias a un sólido ritmo de competencia, mientras que Rubén García Jr. también se mantenía en la pelea por los primeros lugares.

Durante la primera mitad de la prueba, ambos pilotos del equipo Canel´s Racing lograron colocarse entre los líderes. Tras la entrada a pits para carga de combustible, perdieron algunas posiciones momentáneamente, aunque lograron recuperarlas antes del Stage 1, disputado en la vuelta 90, donde Max Gutiérrez se quedó con la victoria parcial y los puntos extra en juego. En ese momento, García Jr. cruzó la meta en cuarto lugar.

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Para la segunda parte de la carrera, luego del cambio de neumáticos y repostaje de combustible, los autos del equipo potosino volvieron a colocarse al frente, rodando en primera y segunda posición entre las vueltas 109 y 168, perfilándose como los principales candidatos al triunfo.

Sin embargo, una bandera amarilla en la vuelta 163 reagrupó al pelotón y puso dramatismo en el cierre de la carrera. En la reanudación, Rubén García Jr. resistió la presión de sus rivales para conservar el liderato, mientras que Max Gutiérrez peleó por la segunda posición, aunque finalmente fue relegado al cuarto lugar. Con este resultado, Rubén García Jr. consiguió su sexta victoria en el Súper Óvalo Potosino, consolidándose como uno de los pilotos más exitosos en esta pista y comenzando la temporada con el pie derecho.

En cuanto al dominio del equipo, Max Gutiérrez lideró 65 vueltas, mientras que Rubén García Jr. comandó el pelotón durante 43 giros, sumando entre ambos 108 vueltas lideradas de las 174 disputadas, confirmando el gran inicio de campaña para la escudería Canel´s Racing.