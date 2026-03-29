Rubén García Jr. saldrá segundo

Arrancó la actividad de la segunda fecha de la NASCAR México Series en el Súper Óvalo Chiapas, donde los pilotos Rubén García Jr. y Max Gutiérrez, del equipo Canel´s/Logitech G/Mobil/Laboratorio Tequis, se presentaron como líder y sublíder del campeonato, respectivamente, con la misión de consolidar sus posiciones.

La jornada sabatina estuvo marcada por retrasos en las prácticas tanto de Trucks como de la categoría estelar. Finalmente, se pudo disputar la única sesión de entrenamientos de NASCAR México, con una duración de 90 minutos más 15 adicionales, divididos en cortes cada media hora.

Durante los primeros minutos, los pilotos del equipo Canel´s no salieron a pista; sin embargo, en el primer corte, Rubén García Jr. (#88) marcó el mejor tiempo, mientras que Max Gutiérrez se ubicó en la novena posición. Conforme avanzó la sesión, ambos pilotos mejoraron su rendimiento, colocándose en segundo y tercer lugar general en uno de los cortes intermedios.

Al finalizar la práctica, García Jr. cerró con el cuarto mejor registro, en tanto que Gutiérrez se posicionó sexto en la general, quinto dentro de su categoría, mostrando un ritmo competitivo de cara a la clasificación.

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Ya en la sesión clasificatoria, con la participación de 31 pilotos, Rubén García Jr. logró avanzar a la ronda definitiva al colocarse segundo en la primera fase, mientras que Max Gutiérrez quedó fuera tras ubicarse en la posición 12.

En la lucha por la pole position, García Jr. registró un tiempo de 24.045 segundos, que momentáneamente lo colocó en la cima; sin embargo, fue superado por Quiroga, quien detuvo el cronómetro en 23.929 segundos, relegándolo al segundo puesto de salida.

La carrera se disputará este domingo 29 de marzo a las 13:40 horas, con una distancia de 200 vueltas y un stage programado en la vuelta 90, bajo un límite de tiempo de 100 minutos, en lo que promete ser una competencia clave en la lucha por el campeonato.