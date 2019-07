Rubén García Jr. suma puntos en la Nascar Peak

La escudería potosina Canel´s Racing, con sus pilotos Rubén García Jr. #88 y Alejandro de Alba Jr. #14, logró los lugares 7 y 13 dentro de la sexta fecha puntuable del campeonato Nascar Peak México, efectuada la noche del sábado en el Dorado Speedway de Chihuahua.

Rubén García Jr. #88 Canel´s/HDI Seguros/RIC Energy dio su opinión luego de la competencia, "tuvimos buen coche, soy cien por ciento honesto, no sé si para ganar el segundo o tercer lugar, pero fue un buen carro el que me entró mi equipo".

Añadió, "tuve buen ritmo y eso se vio en las rearrancadas donde mi coche era muy rápido, desafortunadamente un percance con auto que no pelea nada en nuestro campeonato y con vueltas menos, me tocó provocando la desalineada de mi coche".

García Jr. manifestó que "a partir de eso no pude mantener el ritmo, es una lástima la verdad, estoy molesto porque es un coche que no compite en este campeonato, no tenía nada que pelear aquí y luego no entiendo la necedad de pelear con los autos que vienen en punta, pero bueno así pasó, afortunadamente fue un buen día en puntos y ahora hay que aprovechar eso dándole la vuelta a la hoja, en general rescatamos para Canel´s/HDI Seguros/RIC Energy un muy buen top diez".

Durante la carrera, Rubén comenzó ganando terreno, pocos giros y ya está peleando los primeros lugares, se puso a la cabeza mientras que su compañero pierde posiciones por un problema mecánico.