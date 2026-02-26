Rublev y Aliassime progresan a cuartos
El ruso Andrey Rublev superó al francés Ugo Humbert y progresó a los cuartos de final del torneo de Dubai del que cayó el segundo favorito, el kazajo Alexander Bublik sorprendido por el neerlandés Tallon Griekspoor y en los que estará presente el primer cabeza de serie, el canadiense Felix Auger Aliassime.
Al triunfo del jugador de Países Bajos, que ganó por 6-3 y 7-6(4) en 83 minutos y que nunca antes había podido superar a su rival en los cuatro partidos anteriores, se unió el del checo Jakub Mensik que coincidió con la eliminación del británico Jack Draper.
Rublev, campeón en Dubai en el 2022, venció al francés Humbert en tres sets (6-4, 6-7(5) y 6-3) y se enfrentará en cuartos al galo Arthur Rinderknech que fue el verdugo de Draper (7-5, 6-7(4) y 6-4).
Mientras Griekspoor se citó con el checo Jakub Mensik, sexto favorito del torneo, que fue superior frente al australiano Alexei Popyrin por 6-3 y 6-2, los cuartos se completan con el duelo entre el primer cabeza de serie, el canadiense Felix Auger Aliassime, que se deshizo del francés Giovanni Mpetshi Perricard por un doble 6-4 y que jugará con el checo Jiri Lehecka, verdugo del español Pablo Carreño por 7-6(6) y 6-4, y el del ruso Daniil Medvedev con el estadounidense Jenson Brooksby.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
México enfrenta a Islandia en partido amistoso en Querétaro
El Universal
Javier Aguirre convocó jugadores de Liga MX para el partido amistoso contra Islandia en febrero 2026.
Vinícius Júnior define victoria y clasifica a Real Madrid en Champions
AP
Atalanta logró una remontada histórica con un penal en el último minuto para eliminar a Borussia Dortmund y mantener la presencia italiana.
FIFA aprueba que hinchas de Escocia usen los "sporrans" en el Mundial
AP
La FIFA acordó con la federación escocesa permitir el ingreso de sporrans en estadios de Estados Unidos durante el Mundial 2026.