Rublev y Aliassime progresan a cuartos

El ruso Andrey Rublev superó al francés Ugo Humbert y progresó a los cuartos de final del torneo de Dubai del que cayó el segundo favorito, el kazajo Alexander Bublik sorprendido por el neerlandés Tallon Griekspoor y en los que estará presente el primer cabeza de serie, el canadiense Felix Auger Aliassime.

Al triunfo del jugador de Países Bajos, que ganó por 6-3 y 7-6(4) en 83 minutos y que nunca antes había podido superar a su rival en los cuatro partidos anteriores, se unió el del checo Jakub Mensik que coincidió con la eliminación del británico Jack Draper.

Rublev, campeón en Dubai en el 2022, venció al francés Humbert en tres sets (6-4, 6-7(5) y 6-3) y se enfrentará en cuartos al galo Arthur Rinderknech que fue el verdugo de Draper (7-5, 6-7(4) y 6-4).

Mientras Griekspoor se citó con el checo Jakub Mensik, sexto favorito del torneo, que fue superior frente al australiano Alexei Popyrin por 6-3 y 6-2, los cuartos se completan con el duelo entre el primer cabeza de serie, el canadiense Felix Auger Aliassime, que se deshizo del francés Giovanni Mpetshi Perricard por un doble 6-4 y que jugará con el checo Jiri Lehecka, verdugo del español Pablo Carreño por 7-6(6) y 6-4, y el del ruso Daniil Medvedev con el estadounidense Jenson Brooksby.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí