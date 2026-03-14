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Russell conquista la Sprint; ´Checo´, 19no.

Por EFE

Marzo 14, 2026 03:00 a.m.
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Russell conquista la Sprint; ´Checo´, 19no.

Shanghái.- El británico George Russell (Mercedes) ganó este sábado la carrera al esprint del Gran Premio de China, segunda parada de la temporada 2026 de la Fórmula 1 y primera en contar con este formato especial.

El líder de la clasificación, que arrancó la carrera desde la posición de cabeza, se impuso en esta prueba corta -19 vueltas, un total de 103,6 kilómetros- a los dos pilotos de Ferrari: el monegasco Charles Leclerc y el británico Lewis Hamilton, segundo y tercero bajo la bandera a cuadros.

Asimismo, Russell se anotó el máximo premio en juego, 8 puntos, que le sitúan con 33 en la clasificación general a expensas de que consiga aumentar esa cifra en la gran carrera de mañana.

Los dos pilotos de Ferrari, por su parte, sumaron 7 y 6 enteros a su marcador, respectivamente.

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También lograron puntuar, ordenados de 5 puntos a 1, el vigente campeón Lando Norris (McLaren), el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), el australiano Oscar Piastri (McLaren), el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls) y el británico Oliver Bearman (Haas).

Los hispanohablantes de la parrilla no pudieron anotarse puntos: el español Carlos Sainz (Williams) fue el mejor colocado, en el duodécimo puesto, seguido por el argentino Franco Colapinto (Alpine, 14º), el español Fernando Alonso (Aston Martin, 17º) y el mexicano Sergio ´Checo´ Pérez (Cadillac, 19º).

Después de esta prueba reducida, esta misma tarde a las 15:00 hora local (07:00 GMT) se celebrará la sesión de clasificación para la gran carrera que se disputará el domingo en el circuito de Shanghái, prevista a 56 vueltas para completar un recorrido de 305,3 kilómetros.

Y, tras la cita de China, que comenzará también a las 15:00 hora local (07:00 GMT), la próxima parada de la gira internacional de la Fórmula 1 será en el circuito de Suzuka, donde se celebrará el Gran Premio de Japón el próximo 29 de marzo. 

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