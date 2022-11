Russell logra 1ra. victoria

SAO PAULO.- Perseguido hasta lo último por su compañero Lewis Hamilton, el piloto de Mercedes George Russell obtuvo el domingo su primera victoria en la Fórmula Uno, imponiéndose por un segundo y medio de diferencia en el Gran Premio de Brasil.

También fue la primera victoria de Mercedes en la que ha sido una decepcionante temporada. Hamilton coronó el notable 1-2 que sirvió de aviso a los demás con miras a 2023.

Carlos Sainz Jr. (Ferrari) completó el podio en el circuito de Interlagos.

Russell, de 24 años, marcó el paso en Sao Paulo desde la largada tras haber conseguido la pole. Había subido siete veces al podio antes del triunfo el domingo.

Se convirtió en el primer piloto británico que escucha el “Dios Salve al Rey” por el triunfo en una carrera tras el deceso de la reina Isabel II el 8 de septiembre y la coronación del rey Carlos III.

“Ha sido algo muy emocionante... Lewis me metió mucha presión”, dijo un Russell lloroso tras una carrera en la que los coches de seguridad intervinieron con frecuencia. “Esto es apenas el comienzo”.

Hamilton, quien largó segundo, retrocedió al octavo lugar tras un contacto con Max Verstappen (Red Bull) en la séptima vuelta. El campeón mundial neerlandés recibió una penalización de cinco cinco segundos y quedó sexto.

Hamilton no quiso entrar en detalles sobre el incidente con Verstappen.

“¿Qué podría decirles. Ustedes ya saben cómo es la cosa con Max”, señaló Hamilton tras la carrera.

Verstappen y su equipo aseguraron de antemano los títulos de la F1. Pero y su compañero Sergio Pérez tuvieron un entredicho al final de la carrera.

Pérez, quien lucha por el segundo puesto del campeonato con Charles Leclerc, marchaba sexto cuando fue desplazado por Verstappen cerca del final y acabó detrás suyo.

Por la radio del equipo se escuchó que Verstappen recibió la orden de permitir al mexicano terminar primero que él para facturar más puntos, pero el campeón no hizo caso.

“Ya se los dije. No me pidan eso otra vez. ¿Estamos claros sobre eso? Les di mis razones y sigo firme”, dijo Verstappen. Pérez no ocultó su fastidio por la radio: “Se nota quién es realmente”.

Leclerc entró cuarto en Interlagos y quedó empatado con “Checo” Pérez al alcanzar los 290 puntos.

Finalizada la carrera, Pérez recordó que aportó mucho para que Verstappen derrotase a Hamilton en la disputa del pasado campeonato y en el que recién conquistó.