Russell supera a Piastri y Leclerc en ensayos F1

SAKHIR, Bahréin.- Al volante de su Mercedes, George Russell fue el piloto más rápido en el primer día de la ronda final de pruebas de la Fórmula 1 antes de la nueva temporada, al superar el miércoles ajustadamente al McLaren de Oscar Piastri y al Ferrari de Charles Leclerc.

En la sesión de la tarde en el Circuito Internacional de Bahréin, Russell marcó un tiempo de 1:33.459, por delante del 1:33.739 de Piastri logrado por la mañana. Leclerc terminó a 0.28 del líder.

El campeón del mundo Lando Norris quedó a medio segundo, en la cuarta posición con su McLaren.

Se trata de la segunda tanda de pruebas de tres días que se celebra en Bahréin este año antes de la carrera inaugural de la temporada en Australia el próximo mes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Max Verstappen, quien la semana pasada comentó que los nuevos autos no son divertidos de conducir y que la serie ya no se siente como la F1, se ausentó de ambas sesiones.

Verstappen participará en una sesión completa el jueves.

Lewis Hamilton figuró séptimo al completar 44 vueltas por un problema no especificado en su Ferrari en la sesión vespertina. El británico quedó por delante del Williams del españo Carlos Sainz.

El argentino Franco Colapinto salió a pista por la tarde y registró el noveno mejor tiempo con su Alpine, siendo seguido por el Audi del brasileño Gabriel Bortoleto.

Cadillac, el equipo que debutará esta temporada, tuvo una mala jornada. El mexicano Sergio Pérez apenas pudo completar 24 vueltas durante la mañana y Valtteri Bottas hizo 35 por la tarde. Ambos acabaron en las últimas posiciones.