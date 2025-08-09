logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡A DISFRUTAR!

Fotogalería

¡A DISFRUTAR!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Rutschman y Mountcastle guían victoria de Orioles

Por AP

Agosto 09, 2025 03:00 a.m.
A
Rutschman y Mountcastle guían victoria de Orioles

BALTIMORE.- Adley Rutschman y Ryan Mountcastle conectaron vuelacercas consecutivos en la primera entrada y los Orioles de Baltimore se mantuvieron firmes apenas para superar el viernes 3-2 a los Atléticos.

Tomoyuki Sugano (9-5), un novato japonés de 35 años, permitió una carrera y cinco hits en siete entradas. El cubano Yennier Cano cedió una carrera en la octava antes de que Keegan Akin cerrara con una novena sin anotaciones para su segundo salvamento.

Gunnar Henderson recibió una base por bolas con dos outs por parte del novato J.T. Ginn en el primer acto y Rutschman lo siguió con su noveno jonrón. Mountcastle conectó su tercer jonrón después de ser activado de la lista de lesionados de 60 días en la antesala del juego.

Lawrence Butler conectó un doble al inicio de la quinta entrada antes de avanzar con un rodado y anotar mediante un elevado de sacrificio del mexicano Luis Urías para reducir la diferencia a 3-1.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Nick Kurtz conectó un sencillo y anotó con un hit de Tyler Soderstrom cuando había dos outs de la octava para acercar a los Atléticos a una carrera.

Ginn (2-4) permitió tres carreras y tres hits en cinco entradas con nueve ponches --su mayor número de la campaña. Permitió un hit en sus últimas cuatro entradas.

Ben Bowden, Tyler Ferguson y el dominicano Elvis Alvarado lanzaron cada uno una entrada en blanco.

Por los Atléticos, el puertorriqueño Darell Hernaiz de 3-0. El colombiano Gio Urshela de 4-1. El mexicano Urías de 3-1 con una remolcada.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Autorizan regreso de Stefano Vukov a la WTA tras suspensión por posible infracción
    Autorizan regreso de Stefano Vukov a la WTA tras suspensión por posible infracción

    Autorizan regreso de Stefano Vukov a la WTA tras suspensión por posible infracción

    SLP

    AP

    La Gira de la WTA levanta la suspensión de Stefano Vukov, entrenador de Elena Rybakina, tras investigación por posible violación al código de conducta.

    Lewis Hamilton lanza tequila Humo en México
    Lewis Hamilton lanza tequila Humo en México

    Lewis Hamilton lanza tequila 'Humo' en México

    SLP

    El Universal

    Descubre 'Humo', el tequila sin alcohol presentado por Lewis Hamilton en colaboración con Casa Lumbre.

    Paula Badosa se retira del Abierto de Estados Unidos por lesión en la espalda
    Paula Badosa se retira del Abierto de Estados Unidos por lesión en la espalda

    Paula Badosa se retira del Abierto de Estados Unidos por lesión en la espalda

    SLP

    AP

    Jil Teichmann ocupará el lugar de Badosa en el cuadro principal del Abierto

    Manchester United inaugura complejo de entrenamiento de élite
    Manchester United inaugura complejo de entrenamiento de élite

    Manchester United inaugura complejo de entrenamiento de élite

    SLP

    AP

    Jim Ratcliffe apuesta por el Manchester United con una modernización que promete llevar al club a la cima