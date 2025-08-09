Rutschman y Mountcastle guían victoria de Orioles

BALTIMORE.- Adley Rutschman y Ryan Mountcastle conectaron vuelacercas consecutivos en la primera entrada y los Orioles de Baltimore se mantuvieron firmes apenas para superar el viernes 3-2 a los Atléticos.

Tomoyuki Sugano (9-5), un novato japonés de 35 años, permitió una carrera y cinco hits en siete entradas. El cubano Yennier Cano cedió una carrera en la octava antes de que Keegan Akin cerrara con una novena sin anotaciones para su segundo salvamento.

Gunnar Henderson recibió una base por bolas con dos outs por parte del novato J.T. Ginn en el primer acto y Rutschman lo siguió con su noveno jonrón. Mountcastle conectó su tercer jonrón después de ser activado de la lista de lesionados de 60 días en la antesala del juego.

Lawrence Butler conectó un doble al inicio de la quinta entrada antes de avanzar con un rodado y anotar mediante un elevado de sacrificio del mexicano Luis Urías para reducir la diferencia a 3-1.

Nick Kurtz conectó un sencillo y anotó con un hit de Tyler Soderstrom cuando había dos outs de la octava para acercar a los Atléticos a una carrera.

Ginn (2-4) permitió tres carreras y tres hits en cinco entradas con nueve ponches --su mayor número de la campaña. Permitió un hit en sus últimas cuatro entradas.

Ben Bowden, Tyler Ferguson y el dominicano Elvis Alvarado lanzaron cada uno una entrada en blanco.

Por los Atléticos, el puertorriqueño Darell Hernaiz de 3-0. El colombiano Gio Urshela de 4-1. El mexicano Urías de 3-1 con una remolcada.