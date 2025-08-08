¡A DISFRUTAR!

logo pulso
Agosto 08, 2025 03:00 a.m.
stas vacaciones cientos de niños participaron con gran interés, entusiasmo y con toda la actitud en el Camping del Club Deportivo Potosino que hoy llega a su fin.

Para la clausura de esta gran temporada de verano en este exclusivo lugar, habrá un Parque Acuático que reserva sorpresas y atractivos que les permitirá a los pequeños vivir una mañana de intensa alegría y diversión, así como una agradable experiencia.

De esta manera, finaliza una época de descanso que resultó fuera de lo común, sobre todo, que fue la mejor opción para estas vacaciones salir de la rutina y destinar parte de sus tiempo libre en actividades positivas y de gran beneficio a su organismo y a si desarrollo físico, intelectual y emocional.

Así, las mañanas resultaron de lo mejor para las generaciones de niños que se esfuerzan por crecer y llevar una vida equilibrada, en armonía y feliz.

Sin duda, el final, ¡pleno de acción!

