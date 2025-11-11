Ryan Kalkbrenner marca historia en la NBA con su precisión encestadora

MIAMI (AP) — Ryan Kalkbrenner hizo el primer tiro de su carrera en la NBA. Y el segundo. Y el tercero. Y el cuarto. Y el quinto.

Eventualmente, falló. Sucedió, pero no a menudo.

El 10 duelos en su carrera, el novato de Charlotte está atinando el 80,8% de sus tiros de campo — 42 de 52. Nadie en la historia de la NBA ha tomado tantos tiros y ha sido tan preciso en los primeros diez juegos de una carrera.

El mejor registro anterior, entre aquellos con al menos 50 tiros en sus primeros diez juegos en la NBA, fue del 72% por Yao Ming de Houston — con 36 de 50. Dereck Lively de Dallas comenzó su carrera con un 70,6% en diez juegos, 36 de 51.

"Es solo un crédito para mis compañeros de equipo que me permiten tener tiros fáciles", expresó Kalkbrenner. "Quiero decir, no es mi papel tomar tiros difíciles, así que, por supuesto, tengo un porcentaje decente, pero mis compañeros de equipo hacen un muy buen trabajo encontrándome en pases cuando estoy completamente abierto y cosas así. Así que, solo estoy contento de poder terminar algunos de ellos".

¿Algunos de ellos? Intenta casi todos ellos. Comenzó cinco de cinco desde el campo en su debut y no ha disminuido mucho desde entonces.

"Tiene una gran manera de ser. Su proceso es preciso", indicó el entrenador de los Hornets, Charles Lee. "Está preocupado por tratar de impactar el juego lo mejor que pueda".

Pero quizá no debería ser una sorpresa, Kalkbrenner tampoco falló mucho en la universidad.

Lideró la Big East en porcentaje de tiros de campo en cada uno de los últimos cuatro años y estuvo a unos pocos tiros de ganar ese título cinco veces — fue segundo en la Big East en la primera temporada de su carrera universitaria de cinco temporadas. Terminó la universidad lanzando con un 65,8%; nadie más en la lista de los 200 mejores en tiros de campo de carrera en la División I masculina superó eso. Ni Kareem Abdul-Jabbar, ni Zach Edey, ni David Robinson. Nadie.

Kalkbrenner tuvo un juego de 20 de 22 tiros para Creighton contra Texas-Rio Grande Valley la temporada pasada. El único jugador en la historia de la División I masculina de la NCAA con un mejor juego de tiros, mientras tomaba al menos 20 tiros, fue la obra maestra de 21 de 22 de Bill Walton para UCLA en el juego del campeonato nacional de 1973 sobre Memphis.

Pero esta es la NBA, donde los defensores son mucho más grandes y las defensas son mucho mejores de lo que las universidades pueden ofrecer. Kalkbrenner no se ha dejado intimidar.

Durante un tramo de cuatro juegos del 25 de octubre al 30 de octubre, hizo 21 de 22 desde el campo — ocho aciertos, luego un fallo, luego 13 aciertos consecutivos. El único fallo en ese lapso fue un tiro que fue bloqueado por Alex Sarr de Washington. La distancia combinada de esos 21 tiros acertados fue de unos 30 pies; casi todos llegaron al aro.

Lee comentó: "Creo que sabíamos lo que íbamos a obtener cuando seleccionamos a Ryan. Pero sigue impresionando defensivamente, contestando en el aro, ayudándonos a dominar la pintura o proteger la pintura."

Kalkbrenner —seleccionado en la segunda ronda— sabe que todavía está aprendiendo. Pero está claro que los Hornets podrían haber conseguido una ganga, simplemente basado en cómo es capaz de finalizar en el aro.

"Los juegos vienen rápido, y ganes o pierdas, tienes que ser capaz de pasar la página. No puedes emocionarte demasiado cuando ganas y juegas bien", reconoció Kalkbrenner. "No puedes desanimarte demasiado cuando es un mal juego y no juegas bien. Los juegos vienen rápido. El próximo oponente no va a sentir lástima por ti porque estás jugando mal o tuviste un mal juego o lo que sea."

La estadística más loca de su inicio de diez juegos podría ser esta: Ha fallado tres tiros en cinco juegos fuera de casa para comenzar su carrera. Está lanzando un increíble 23 de 25 — 92% — en tiros de dos puntos en juegos fuera de casa, con un fallo en su único intento de tres puntos también.

Kalkbrenner expresó: "Para ser honesto contigo, preferiría que nadie supiera mi nombre y que estuviéramos 9-0 o lo que sea. Quiero decir, me alegra estar jugando bien. Pero solo quiero ganar."