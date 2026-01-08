logo pulso
S. Muñoz, nuevo refuerzo del ADSL

Por Ana Paula Vázquez

Enero 08, 2026 03:00 a.m.
A
El delantero mexicano Santiago Muñoz se convirtió en nuevo jugador del Club Atlético de San Luis rumbo al torneo Clausura 2026, en un movimiento con el que el equipo potosino busca reforzar su ofensiva para el próximo campeonato de la Liga MX.

Muñoz tiene 23 años y se desempeña como delantero centro. Su formación futbolística inició en Santos Laguna, club con el que disputó más de 80 partidos oficiales y desde donde dio el salto al futbol internacional, acumulando experiencia tanto en México como en el extranjero.

En 2021 emigró al futbol europeo al incorporarse al Newcastle United, donde permaneció durante 18 meses en categorías inferiores. En ese periodo registró nueve encuentros, además de un gol y una asistencia. Posteriormente, continuó su carrera en la Major League Soccer con el Sporting Kansas City, equipo con el que participó en 21 partidos y marcó tres anotaciones.

En el ámbito de selecciones nacionales, Santiago Muñoz formó parte del representativo mexicano Sub-17 que se proclamó campeón de la CONCACAF en 2019 y obtuvo el subcampeonato mundial ese mismo año. También integró la selección Sub-23 que conquistó el Preolímpico 2021, resultado que permitió la clasificación a los Juegos Olímpicos.

