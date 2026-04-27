logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡GRAN AMBIENTE!

Fotogalería

¡GRAN AMBIENTE!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

S. Sawe rompe récord mundial

El keniano gana la Maratón de Londres en menos de dos horas

Por AP

Abril 27, 2026 03:00 a.m.
A
S. Sawe rompe récord mundial

LONDRES.- La legendaria barrera de las 2 horas en el maratón fue superada, oficialmente, en un logro deportivo antes inconcebible. No por un corredor, sino por dos.

En un hito de la historia del deporte, el keniano Sabastian Sawe ganó el Maratón de Londres en 1 hora, 59 minutos y 30 segundos el domingo, pulverizando el récord mundial masculino anterior por unos asombrosos 65 segundos .

"Lo que llega hoy no es solo para mí", dijo Sawe, de 29 años,"sino para todos nosotros hoy en Londres".

Apenas 11 segundos más atrás estaba el etíope Yomif Kejelcha, quien — corriendo su primer maratón — también completó el recorrido de 42,2 kilómetros en menos de 2 horas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Completando el podio estaba Jacob Kiplimo, de Uganda, quien superó por siete segundos el anterior tiempo récord mundial — establecido por el keniano Kelvin Kiptum en Chicago en 2023 — al terminar en 2:00:28.

En una imagen emocionante, Sawe corrió más rápido a medida que avanzaba el maratón, cubriendo la segunda mitad de la carrera en 59 minutos y 1 segundo. Se separó de Kejelcha después de 30 kilómetros y luego hizo su escapada en solitario en los dos últimos kilómetros, con un sprint hacia la meta en The Mall entre fuertes ovaciones.

Sawe, quien retuvo su título en Londres, dijo que fue un "día para recordar para mí" y dio las gracias a la enorme multitud que se alineó en las calles de la capital británica para presenciar lo que podría considerarse una hazaña que marca el pico del logro físico humano.

"Creo que ayudan mucho ", dijo, "porque si no fuera por ellos no sientes que eres tan querido... con ellos llamando, te sientes tan feliz y fuerte".

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Sabastian Sawe rompe récord y gana maratón Londres en menos de dos horas
    Sabastian Sawe rompe récord y gana maratón Londres en menos de dos horas

    Sabastian Sawe rompe récord y gana maratón Londres en menos de dos horas

    SLP

    AP

    El keniano Sabastian Sawe ganó el maratón Londres en 1:59:30, superando el récord mundial masculino.

    Justin Wrobleski lanza sin carreras y Dodgers vencen a Cachorros
    Justin Wrobleski lanza sin carreras y Dodgers vencen a Cachorros

    Justin Wrobleski lanza sin carreras y Dodgers vencen a Cachorros

    SLP

    AP

    Los Dodgers dominaron a Chicago con ofensiva y control en el montículo.

    Maratón Londres 2026: 38 récords Guinness y atletas destacados
    Maratón Londres 2026: 38 récords Guinness y atletas destacados

    Maratón Londres 2026: 38 récords Guinness y atletas destacados

    SLP

    El Universal

    Participantes con condiciones médicas y causas sociales completaron la carrera, mostrando esfuerzo y solidaridad.

    Coco Gauff avanza a cuarta ronda del Abierto Madrid pese a vómitos
    Coco Gauff avanza a cuarta ronda del Abierto Madrid pese a vómitos

    Coco Gauff avanza a cuarta ronda del Abierto Madrid pese a vómitos

    SLP

    AP

    Gauff mostró determinación para continuar pese a malestar y se medirá con Linda Noskova.