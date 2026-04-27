S. Sawe rompe récord mundial

LONDRES.- La legendaria barrera de las 2 horas en el maratón fue superada, oficialmente, en un logro deportivo antes inconcebible. No por un corredor, sino por dos.

En un hito de la historia del deporte, el keniano Sabastian Sawe ganó el Maratón de Londres en 1 hora, 59 minutos y 30 segundos el domingo, pulverizando el récord mundial masculino anterior por unos asombrosos 65 segundos .

"Lo que llega hoy no es solo para mí", dijo Sawe, de 29 años,"sino para todos nosotros hoy en Londres".

Apenas 11 segundos más atrás estaba el etíope Yomif Kejelcha, quien — corriendo su primer maratón — también completó el recorrido de 42,2 kilómetros en menos de 2 horas.

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Completando el podio estaba Jacob Kiplimo, de Uganda, quien superó por siete segundos el anterior tiempo récord mundial — establecido por el keniano Kelvin Kiptum en Chicago en 2023 — al terminar en 2:00:28.

En una imagen emocionante, Sawe corrió más rápido a medida que avanzaba el maratón, cubriendo la segunda mitad de la carrera en 59 minutos y 1 segundo. Se separó de Kejelcha después de 30 kilómetros y luego hizo su escapada en solitario en los dos últimos kilómetros, con un sprint hacia la meta en The Mall entre fuertes ovaciones.

Sawe, quien retuvo su título en Londres, dijo que fue un "día para recordar para mí" y dio las gracias a la enorme multitud que se alineó en las calles de la capital británica para presenciar lo que podría considerarse una hazaña que marca el pico del logro físico humano.

"Creo que ayudan mucho ", dijo, "porque si no fuera por ellos no sientes que eres tan querido... con ellos llamando, te sientes tan feliz y fuerte".