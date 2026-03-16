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Sabalenka logra su 1er. título en Indian Wells

Por AP

Marzo 16, 2026 03:00 a.m.
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Sabalenka logra su 1er. título en Indian Wells

INDIAN WELLS.- La número 1 del mundo, Aryna Sabalenka, venció a Elena Rybakina 3-6, 6-3, 7-6 (6) en la final de Indian Wells el domingo para conquistar su primer título en el torneo del desierto de California.

Sabalenka, subcampeona en 2023 y 2025, selló la victoria en el BNP Paribas Open con un gran saque que Rybakina devolvió largo. Fue una tarde sofocante en la cancha, ya que las temperaturas se dispararon hasta superar los 32 grados Celsius.

Sabalenka, de 27 años, tuvo la oportunidad de cerrar el tercer set, pero perdió su servicio con el marcador 5-4. Rybakina se encontró con un punto de campeonato en el desempate, pero Sabalenka conectó un revés ganador.

"Creo que toda la idea al entrar a este partido era ser mentalmente fuerte, mantenerme fuerte, sin importar lo que pasara, mostrar con el lenguaje corporal que estoy aquí, que estoy luchando", dijo Sabalenka en una entrevista posterior al partido en Tennis Channel. "Tienes que conseguir una victoria con un tenis increíble y esa era toda la idea al entrar a este. Estoy feliz de que realmente funcionara".

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Ha sido una racha bastante intensa para Sabalenka. Primero, un cachorro y luego un anillo de compromiso del empresario brasileño Georgios Frangulis.

Ahora, un título en el desierto.

"Lo recordaré por el resto de mi vida", dijo.

Fue la 16ta vez que se enfrentaron, y Sabalenka ahora tiene ventaja de 9-7. Rybakina, de Kazajistán, derrotó a Sabalenka en la final de las WTA Finals de 2025 y en el Abierto de Australia hace dos meses. También superó por poco a Sabalenka en la final de Indian Wells en 2023.

"Fue un partido muy difícil", dijo Rybakina después del partido mientras felicitaba a Sabalenka.

No hay mucho tiempo para celebrar para Sabalenka, quien tenía previsto salir el domingo por la noche rumbo al Miami Open, donde es la campeona defensora.

"Probablemente tomaré un par de tragos en el avión y eso es todo", dijo Sabalenka. "Soy la campeona defensora allí, así que tengo que llevar mi mejor tenis allí. Pero con estas vibras que me llevo de aquí, creo que podré estar allí y luchar y hacer lo mejor posible para defender ese hermoso trofeo".

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