Sabalenka y Zverev, 1ros. semifinalistas

Por EFE

Marzo 13, 2026 03:00 a.m.
A
Sabalenka y Zverev, 1ros. semifinalistas

Washington.- La bielorrusa Aryna Sabalenka y el alemán Alexander Zverev se convirtieron este jueves en los primeros semifinalistas del torneo de Indian Wells (Estados Unidos) tras derrotar a Victoria Mboko y a Arthur Fils, respectivamente.

Sabalenka, número uno del mundo, doblegó a la canadiense Mboko (n.10) por 7-6(0) y 6-4 en 1 hora y 49 minutos de partido en el estadio central del desierto californiano.

Sabalenka y Mboko, que ya se habían medido en los octavos de final del Abierto de Australia, se aferraron a su servicio como a un clavo ardiendo, con un solo ´break´ en todo el partido que acabó decantando la balanza en favor de la bielorrusa.

La primera manga se decidió en un ´tie-break´ después de que ambas salvasen todas las bolas de rotura que enfrentaron (tres Sabalenka y cuatro Mboko). El ´tie-break´ lo dominó con autoridad la bielorrusa, que se lo llevó en blanco.

Sabalenka logró finalmente romper el saque de la canadiense en el segundo set, en su séptima bola de ´break´ del duelo. Consolidó la rotura sirviendo para ponerse 4-2 y supo administrar esa mínima ventaja hasta cerrar el encuentro.

La bielorrusa, que no ha ganado nunca en Indian Wells, se medirá en su semifinal a la checa Linda Noskova (n.14) o a la australiana Talia Gibson (n.110).

Por otro lado, Zverev (n.4) se deshizo con facilidad del francés Arthur Fils (n.32) por 6-3 y 6-2 en 1 hora y 22 minutos. El alemán espera rival en semifinales, que saldrá del duelo entre el italiano Jannik Sinner (n.2) y el estadounidense Learner Tien (n.27). 

