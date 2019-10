Salcedo critica a la Concacaf por sacarse torneos de la manga

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).- El zaguero Carlos Salcedo, integrante de la selección mexicana de fútbol, aseguró este lunes que mientras la Concacaf se saque "torneos de la manga" será más complicado el crecimiento del fútbol local.



"Es demasiado entre Copa Oro y ahora Liga de Naciones, pero al final no podemos estar en contra de la Concacaf y dejar de acatar las órdenes", dijo Salcedo, de los Tigres UANL en conferencia de prensa.

Y agregó: "Habrá que buscar en fechas FIFA que no nos toque competencias cómo ésta que se sacan de la manga para enfrentar a selecciones que son de las mejores del mundo, ya sean europeas o sudamericanas o de África".

Con el surgimiento de la Liga de Naciones de la Concacaf, el Tri se quedó prácticamente sin posibilidades de cuadrar fechas disponibles para medirse con selecciones de otras confederaciones.

Dentro de la Liga de Naciones de Concacaf, México está ubicado el grupo B junto a Panamá y Bermudas.

"A la gente se le olvida que tenemos que jugar ante estos rivales y los medios deben informar para que no digan que son partidos que no importan. Tenemos que cumplir porque Concacaf así lo requiere. Nos gustaría enfrentarnos a otras selecciones pero hay que atenerse a que ésta es nuestra realidad", expresó.

Salcedo también habló sobre los temas de indisciplina o extrafutbolísticos, como las imágenes de la fiesta en la que participaron varios jugadores del Tri luego de vencer a Estados Unidos en un juego amistoso.

"No se le da la justa medida a algunas situaciones; en este país les gusta la sangre y la muestra es que cuando ven esa oportunidad se va a hablar más de eso que de lo futbolístico", esgrimió.

Salcedo explicó que ser futbolistas no los hace diferentes del resto de las personas: "Somos unos simples mortales y yo cuestiono, por qué por estar en esta posición no podemos llevar una vida común y corriente, al final no nos queda otra que ser más precavidos y tomar mejores decisiones".

"Las críticas no me las tomo tan a pecho, no le presto atención a lo que se habla de fuera, a veces es un poco tedioso que muchas veces se habla más de otras cosas, como de nuestra vida privada, que de los futbolístico", concluyó.