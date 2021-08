Saldrá León a todo o nada en SL

Retomar la senda de triunfos en la Nascar Challenge 2021, será la meta del piloto regiomontano, Noel León, durante la quinta fecha de la categoría, que se llevará a cabo el próximo domingo, en el Súper Óvalo Potosino a 200 vueltas o 90 minutos.

El volante del auto marcado con el número 19 ORPACK-MScomercializadora-Losen-ExinvanguardiaEnVending-Sardimex-Ctransportation se dijo seguro de lograr el objetivo, ya que, dijo, siempre cuenta con un extraordinario coche para ello.

"Llegamos con todas las ganas de volver a hacer la racha de victorias, en Aguascalientes faltando cinco vueltas para el final se me ponchó una llanta, veníamos para hacer la cuarta victoria al hilo", expresó León Vázquez.

"Estoy muy agradecido con mis patrocinadores y equipo por la oportunidad, listo para llegar a San Luis Potosí y volver a retomar el paso que teníamos", apuntó el regiomontano.

Resaltó que en el trazado potosino, de 804 metros de longitud, se deben de cuidar mucho los frenos y los cambios de velocidad para poder al final de la prueba obtener el resultado deseado.

"Es un óvalo en el que me ha ido bastante bien, sin duda podemos sacar una victoria, traemos muy buen coche, el ingeniero todas las carreras he tenido un coche extraordinario y en San Luis Potosí no creo que sea la excepción, vamos por otra victoria", indicó Noel.