Salen a la venta boletos para el World Golf Championship México

Los boletos para la próxima edición del World Golf Championship-México Championship, a disputarse en el Club Chapultepec del 17 al 23 de febrero de 2020, ya están a la venta.

Con una creciente popularidad en sus tres primeros años, en 2019, por primera vez, las entradas al WGC se agotaron, por lo que las autoridades del evento invitan a los aficionados a asegurar su lugar cuanto antes y así no se pierdan la oportunidad de ver a los mejores jugadores del mundo competir en uno de los campos más importantes de México.

Como en cada edición, el torneo contará con la presencia de la gran mayoría de los 50 mejores jugadores del Official World Golf Ranking, con lo que el WGC-Mexico Championship 2020 se consolida como el torneo de golf más importante no solo en México y América Latina, sino en el mundo.

Se espera que se den cita al Club de Golf Chapultepec jugadores de talla mundial como el campeón vigente, el norteamericano Dustin Johnson, así como otras personalidades como Phil Mickelson, Tiger Woods, Rickie Fowler, Rory McIlroy y muchos más.

Con el mexicano Abraham Ancer ya clasificado para el torneo, se abre la posibilidad para que un segundo jugador mexicano pueda disputar el WGC-Mexico Championship si permanece dentro del top 300 en el Ranking Mundial Oficial de Golf.

A continuación, se enumeran las opciones de entradas con los precios correspondientes. Es importante recordar que un menor de 12 años tiene acceso gratuito si está acompañado de un adulto con boleto.

- Miércoles 19 de febrero $1,500.00

- Jueves 20 de febrero $2,600.00

- Viernes 21 de febrero $3,000.00

- Sábado 22 de febrero $3,300.00

- Domingo 23 de febrero $3,500.00

- Viernes-Domingo $7,500.00

- Miércoles-Domingo $9,900.00

Algunos de los ya clasificados a la edición 2020 del WGC-Mexico Championship son Justin Thomas, Justin Rose, Brooks Koepka, Rickie Fowler, Rory McIlroy, Jon Rahm, Abraham Ancer, Adam Scott, Dustin Johnson y Hideki Matsuyama.