Salinas Pliego dice que está pensando en traer a Messi al Mazatlán

Ciudad de México (SinEmbargo).- El empresario Ricardo Salinas Pliego dejó entrever su interés por fichar a Lionel Messi para el Mazatlán FC.

A través de su cuenta de Twitter, Salinas Pliego compartió que estaba "pensando invitar a Messi a colaborar con los cañoneros de Mazatlán".

Estoy pensando invitar a Messi a colaborar con los cañoneros de Mazatlán. — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) August 6, 2021

Minutos más tarde el empresario realizó una encuesta para que los internautas pudieran votar a favor de un hipotético encuentro entre el equipo mexicano y Messi.

La publicación no tardó en hacerse viral pues a pesar de que a varios les pareció divertido, hubo quienes se molestaron por bromear con la salida de Messi del Barcelona.

Por otra parte, no faltaron los comentarios en los que se le decía a Pliego que no le iba a llegar al precio a "la Pulga". Ante esto, el empresario no tardó en responder que "tiene para traer hasta a Cristiano Ronaldo".

El pasado 5 de agosto el Barcelona anunció que no renovará contrato con el delantero argentino Lionel Messi debido a "obstáculos económicos y estructurales".