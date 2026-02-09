Salón de la Fama ejecutará cambios

El Salón de la Fama del Futbol Americano anunció que implementará cambios en el sistema de elección de sus miembros luego de la polémica que surgió tras la confirmación de que Bill Belichick y Robert Kraft no ingresaran al recinto en su primer año.

"Haremos algunos ajustes y lo revisaremos. Haremos lo mejor para el Salón de la Fama. Mi trabajo es proteger la integridad del Salón de la Fama y proteger la integridad del proceso", afirmó Jim Porter, presidente del Salón de la Fama, a través de NFL Network.

A inicios de la semana pasada se informó de que Belichick, máximo ganador del Super Bowl en la historia de la NFL con ocho títulos, dos como coordinador defensivo de los New York Giants, y seis, como entrenador en jefe de los New England Patriots, no alcanzó 40 de los 50 votos que necesitaba para ingresar al recinto de los inmortales.

El rechazo para aceptar al ´coach´ más exitoso de todos los tiempos desencadenó una serie de críticas de las principales estrellas de la liga y leyendas de este deporte.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Si Belichick no ingresó en su primera selección, entonces nadie más tiene posibilidad de hacerlo", afirmó Rob Gronkowski, considerado el mejor ala cerrada en la historia de la Liga.

Misma sorpresa arrojó que Robret Kraft, propietario de New England, también fuera rechazado en su primera votación.

Kraft, quien compró a los Patriots en 1994, cuando el equipo no tenía ningún trofeo Lombardi, convirtió al equipo en la franquicia más exitosa de la Liga con 11 apariciones en el Super Bowl, de los que ha ganado seis.

Entre los cambios a implementar se considerará reducir el tamaño del comité de votación de 50 personas, cambiar la composición de los votantes para incluir más miembros del Salón de la Fama, además de historiadores y ex directivos, y reducir a electores que pertenezcan a los medios de comunicación.

También se buscará reducir el número de jugadores finalistas de la era moderna, que actualmente es de 15, además de hacer públicas las votaciones.

Los nuevos integrantes del Salón de la Fama que el pasado jueves superaron en la votación a Belichick y Kraft fueron Roger Craig, excorredor de los San Francisco 49ers; Larry Fitzgerald, leyenda de Arizona Cardinals; Drew Brees, quien triunfó con New Orleans Saints; Luke Kuechly, ídolo de los Carolina Panthers; y Adam Vinatieri, pateador histórico de los Patriots y los Colts.