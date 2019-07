Salvan el CDOM y habrá una ampliación presupuestal para la Conade

El presidente del Comité Olímpico Mexicano (COM), Carlos Padilla, dio a conocer que la mañana de este miércoles tuvo una reunión con el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, donde le prometieron mayores recursos a la Conade para que el Centro Deportivo Olímpico Mexicano (CDOM) y el deporte mexicano en general, puedan seguir operando.

"Tuve una reunión muy larga con Esteban Moctezuma. Hemos llegado a un acuerdo de que le dará una ampliación presupuestal a la Conade, para darle la suficiencia que permita etiquetar recursos que deberán respetarse al 100% para seguir dando los servicios", declaró Padilla.

El dirigente confirmó que el CDOM si estará cerrado durante agosto, pero será por mantenimiento.

"Lo cerramos el 31 de julio, para que los atletas ya estén en Lima ya no tengan esa preocupación. Ya arreglamos con la jefatura de misión que los que no tienen que venir a la Ciudad de México vuelen directo a sus lugares de origen y luego ponernos de acuerdo con sus federaciones para que regresen acá y se hospeden otra vez en el CDOM".

El martes por la noche, Padilla Becerra mandó una carta a las Federaciones dando a conocer que por cuestiones económicas, el Centro Deportivo Olímpico Mexicano (CDOM) no podría hacerse cargo del hospedaje, alimentación y servicio médico de alrededor de 150 deportistas que entrenan ahí.

"Son alrededor de 147 o 150 los atletas a los que se les retiró este apoyo, pero una vez que regresemos de los Juegos, creo que estaremos hablando de número mayor porque estarán concentradas las preselecciones juveniles y mayores, lo que haría un rango de entre 350 y 500 atletas que se hospedan en el CDOM cotidianamente".

Para operar el Comité Olímpico Mexicano, Padilla mencionó que lo ideal son 120 millones de pesos al año, aunque para 2019 habló con Ana Gabriela Guevara para que le proporcionara 90.

"El dinero tiene que caer en el mes de agosto, la cifra ideal es de 120 millones al año, 10 mensuales, pero hablé a principio de año con Ana, entendemos la situación y se redujo a 90 millones, nosotros nos comprometimos a buscar recursos y lo logramos a través del COI, Solidaridad Olímpica, Panamericana, patrocinadores y algunos de nuestros propios recursos, en total son alrededor de 20 millones, que es con lo que hemos estado subsistiendo".