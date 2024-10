Sam Darnold: MVP Potencial de los Vikings en la NFL

Sam Darnold se está percatando de su potencial en cuarta parada. Baker Mayfield y Geno Smith han hecho lo mismo. Jared Goff encontró su camino con su segundo equipo.

Algunos quarterbacks sólo necesitaban una segunda oportunidad. O tercera. O cuarta.

Darnold debía ser un jugador que llenara un vacío en Minnesota tras firmar por un año y 10 millones de dólares mientras J.J. McCarthy se preparara. Pero el novato elegido en la primera ronda sufrió una lesión de rodilla que lo dejó fuera toda la temporada y Darnold aprovechó la oportunidad.

Los Vikings (5-0) son el único equipo que sigue sin perder en la Conferencia Nacional antes de su semana de descanso y Darnold es una de las razones primordiales de este éxito. Ha completado el 63,5% de sus pases para 1.111 yardas, 11 touchdowns y cuatro intercepciones.

"Supe todo este tiempo que si podíamos tener abiertos a los chicos, Sam Darnold les iba a lanzar porque es talentoso. Puede jugar como quarterback en la NFL, siempre lo he creído. Me siento orgulloso", indicó el entrenador de los Vikings Kevin O'Connell en el programa de Pat McAfee. "Como que no está preocupado por nada más que su papel en nuestro equipo".

Elegido con la tercera selección del 2018 por los Jets, Darnold pasó tres temporadas en Nueva York. Jugó para dos entrenadores —Todd Bowles y Adam Gase— en equipo que terminaron 13-35. Darnold entonces pasó dos temporadas con Carolina con equipos que terminaron 12-22. En el 2022 se cruzó con Mayfield en una caótica temporada de los Panthers. La campaña pasada fue suplente de Brock Purdy con San Francisco.

Mayfield pasó de los Panthers a los Rams en el 2022 y terminó el año pasado en Tampa Bay.

Un sólido grupo de entrenadores y un buen equipo de apoyo es importante.

"Muchos chicos con la habilidad y a veces llegan a una circunstancia distinta o sistema diferente y destacan en él y en otras ocasiones no lo hacen", dijo el entrenador Bill Belichick, seis veces campeón del Super Bowl, en el programa "Let's Go!" de SiriusXM.

Darnold no quiso culpar la cultura de Nueva York o la inestabilidad organización por su fracaso.

"Tuve muchas oportunidades en Nueva York y siempre pensé que podría haber jugador mejor ahí", indicó Darnold tras la victoria de los Vikings en Londres 23-17 ante los Jets de Aaron Rodgers.

Aunque Darnold podría no ser considerado al galardón al Mejor Regreso del Año según los nuevos lineamientos de la AP, si sigue jugando a este nivel podría ser considerado al MVP.