Samantha Salas adeudó más de 200 mil pesos a la SEP

La raquetbolista Samantha Salas adeudó 224 mil 671 pesos en concepto de recursos federales, en los ejercicios fiscales de 2015, 2016, 2017 y 2018 a la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En una carta emitida el 28 de noviembre pasado por la Secretaría, se le invita a pagar esa cantidad a la atleta.

"Se le hace una atenta y cordial invitación a concluir con su proceso de comprobación de los recursos federales otorgados por la Conade, a través de la Subdirección de Calidad para el Deporte durante los ejercicios fiscales 2015, 2016, 2017 y 2018", se lee en la misiva, la cual está firmada por Javier Meza Alcántara, quien se identifica como Director de Evaluación Fiduciaria y Mercadotecnia.

El texto señala el lapso para pagar tal cantidad y que la atleta debía haberse presentado el 5 de diciembre pasado para realizar la comprobación de los gastos referidos.

El Universal contactó a Salas para obtener su versión de los hechos, a lo que respondió que "estoy por comenzar un partido, cuando termine de jugarlo, puedo tomar la llamada".

También contactó a la SEP y a la Conade. La Secretaría dijo que tendría una respuesta hasta el próximo lunes, mientras que la Comisión no contestó, hasta la noche de este viernes.

La carta, que tiene las siglas de la SEP y de la Conade, también señala que "la debida comprobación de los recursos otorgados por el Fideicomiso Fodepar debe y tiene que efectuarse dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la conclusión del evento deportivo de que se trate".

Por lo anterior, no se entiende cómo pudieron pasar varios años sin que supuestamente se comprobaran estos recursos, los cuales son de origen público.

No se sabe si Salas liquidó el adeudo que se le señala.



La solicitud

Sin comprobar. Durante la administración de Enrique Peña Nieto, mediante la Secretaría de Educación Pública, es la que se hizo la solicitud para que la deportista cubriera los recursos faltantes.