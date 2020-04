"Sambueza es un jugador de edad avanzada", dice el 'Piojo'

Miguel Herrera, entrenador del América, consideró que una de las dificultades para que Rubens Sambueza vuelva al Nido de Coapa, es la edad. Para el futbol "ya es un jugador de edad avanzada", dijo.

"Estaba en el club cuando salí, él también salió y está jugando en el Pachuca, mucha gente quiere que regrese, lo reitero, lo veremos en su momento. Es un jugador de 34 años [tiene 36], no es que esté viejo, pero para el futbol ya es un jugador de edad avanzada", resaltó el estratega durante una transmisión en vivo en redes sociales.

Aunque no es un secreto que 'el Piojo' deseaba el retorno del medio ofensivo hace un par de torneos, durante este parón deportivo -por el brote de coronavirus- hizo eco la posibilidad de que el argentino se enfundara en la casaca azulcrema, además de que expresó a la directiva de los Tuzos del Pachuca su deseo de salir.

Cuando Rubens Sambueza llegó a Coapa, tenía 28 años de edad. Con las Águilas jugó del Apertura 2012 al Apertura 2016, un ciclo en el que no le costó ganarse el cariño de la afición. Anteriormente había militado con los Pumas y Estudiantes Tecos.

Después de salir del Nido de las Águilas, 'Sambu' se marchó al Toluca y también jugó con el Club León. "Claro que la experiencia cuenta, pero físicamente ya no es como antes", remató.