Sambueza reconoce que Toluca está para mejores resultados en la Liga

Rubens Sambueza, capitán del Toluca han dado el grito de batalla. "Es hora de dar el extra". Los Diablos buscan afianzarse en el repechaje en la última jornada regular del Guardianes 2021 cuando visiten al FC Juárez.

"Sabemos en la institución que estamos, que hace mucho tiempo lamentablemente no se puede calificar, así que es importante poder aportar un poco más, todos juntos en equipo, para poder clasificar. Ojalá que podamos estar para mucho más, yo siento que sí, pero a veces no es mucho de palabras o de micrófono, hay que mostrarlo en la cancha", comentó.

Toluca es séptimo lugar de la tabla con 22 puntos, el derrotar a los Bravos les ayudaría a recibir el juego de repechaje como local. "El Juárez tiene buenos jugadores, no le están saliendo las cosas como ellos pretendían, han cambiado de técnico pero no podemos relajarnos, tenemos que seguir pensando siempre en positivo, en poder hacer un gran juego, terminar lo más arriba posible en la tabla para que podamos jugar de local, y cumplir el objetivo que tenemos, que es entrar en la liguilla".

El ánimo de los choriceros está arriba por la victoria de la pasada jornada ante el América, "cuando Toluca realmente juega en equipo, cuando está comprometido, cuando tenemos ese plus que se necesita, se hace importante, y somos complicados para cualquiera".

Así que esté viernes "vamos a enfrentar a un gran equipo en su casa, con su gente. La idea es poder tener también mucho orden y después, jugar, arriesgar, poder tener buena circulación rápido para poder lastimar a Juárez", finalizó.