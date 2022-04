San Luis busca vencer a León para mejorar su posición

El Atlético San Luis le hace los honores la tarde de este sábado a los Panzas Verdes de León cuando se dé el pitazo inicial en el estadio Alfonso Lastras Ramírez en duelo correspondiente a la Jornada 13 de la Liga MX.

San Luis viene de empatar con los Xolos de Tijuana en partido pendiente de la Jornada 9, mientras que el León apenas pudo empatar en la visita de los Gallos de Querétaro al estadio Nou Camp en la Jornada 12.

Ubicados en la sexta posición, el conjunto Esmeralda luce como favorito pero San Luis busca dar la sorpresa y saltar en la tabla general para mejorar su posición que al momento se ubica en el doceavo lugar, en peligro de ser superado por sus más cercanos seguidores, Chivas, América y Querétaro. Si estos conjuntos ganan y San Luis pierde lo superan quedando rezagado y con pocas posibilidades en sus aspiraciones para estar en el repechaje.

Para los dirigidos por Ariel Holan, técnico de León, ya no hay pretextos, ya fuera de otras competiciones que los desgastaran por los viajes, piensa que la fiera puede alcanzar el nivel antes visto. "Ya sin viajes y demás desgastes, sé que el equipo va a levantar el nivel y el secreto va a estar en que si podemos hacer un 60 o 70 por ciento de lo que hacemos en el entrenamiento vamos a levantar nuestro nivel de juego y nuestras posibilidades", comentó Holan previo al duelo contra el Atlético de San Luis.

Ahora el técnico argentino quiere recuperar el nivel de juego para poder aspirar a competir en la liguilla. "He dicho que no estaba tan preocupado por los partidos, porque lo importante es estar en Liguilla, pero lo más importante es focalizarnos en recuperar nuestro nivel de juego".

Sobre el rival en turno señaló que con la llegada de André Soares el cuadro potosino "mejoró mucho", será un gran sinodal para ver cómo está el cuadro del León.

El técnico brasileño Andre Jardine acepta que todos los partidos de la Liga MX son difíciles, "es un torneo muy equilibrado, si no vas con buena estrategia se complica, ser contundente, ser eficiente a la hora de atacar" es lo que espera contra el León.

Otro dato que le pone sabor al encuentro es que el Atlético San Luis suma tres partidos de forma consecutiva sin conocer la derrota en el estadio Alfonso Lastras, por lo que el León está en serio riesgo de ser el trampolín para el conjunto potosino.