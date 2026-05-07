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San Luis domina el raquetbol nacional

Por Romario Ventura

Mayo 07, 2026 03:00 a.m.
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San Luis domina el raquetbol nacional

La delegación de San Luis Potosí protagonizó una jornada histórica dentro de las competencias de raquetbol de la Olimpiada Nacional CONADE 2026, luego de asegurar su presencia en cuatro finales y sumar además dos medallas de bronce, consolidándose como una de las potencias del certamen.

Los clasificados fueron en Individual masculino para menores de 16 años, Santiago Castillo (SLP) venció en semifinales a Elías Medrano (CHIH) en tres sets 11-6, 12-10, 12-10, se medirá en la gran final ante su paisano Axel Sánchez (SLP) que en semifinal venció a Said Gael Morales Cervantes (NL) en tres sets 11-5, 11-5, 11-1. Disputándose este jueves el oro en punto de las 14:00 horas en el CDTAR.

Por su parte en la categoría Individual femenino de 16 años o menos, Danna Hernández (SLP) venció en Semifinales a Camila Acuña (CHIH) en tres sets 11-2, 11-1, 11-2, midiéndose en la gran final ante Marcela Flores Espino (ZAC) que venció en su semifinal a Selene Bernal (SON) en tres sets 11-7, 11-7, 13-11. Midiéndose este jueves el oro en punto de las 15:00 horas en el CDTAR.

El otro duelo en casa en la categoría Individual masculino para menores de 12 años, Christopher Aradillas (SLP) derroto en semifinales a Santiago Guillen (CHIH) en cinco sets11-5, 11-7, 10-12, 8-11, 16-14, logrando la final y se medirá ante Daniel Rodríguez (CHIH) que vencio en su semifinal a Kerman Gracia Castro (BC) en cuatro sets 4-11, 12-10, 11-8, 11-8. Disputándose este jueves el oro en punto de las 13:00 horas en el CDTAR.

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En la Dobles mixtos menores de 16 años, La dupla potosina de Santiago Castillo / Danna Hernández vencieron en semifinal a la dupla de Tamaulipas Allison Solis Terrazas / José Rodriguez en tres sets 11-6, 11-5, 11-8 y midiéndose en la gran final ante Elias Medrano / Lia Regina Mendoza de Chihuahua este viernes 8 en punto de las en punto de las 14:00 horas en el CDTAR.

Por su parte en Dobles mixtos menores de 12 años, la dupla potosina de Christopher Aradillas / Lia Montserrat González vencieron en semifinales a los chihuahuenses Daniel Fernando Rodríguez / Lia Medrano en tres sets 11-9, 11-6, 12-10 y disputando la gran final ante Sevilla Luna / Gracia Castro de Baja California este viernes 8 a las 14:00 horas en el CDTAR.

Además de las finales aseguradas, la delegación potosina ya garantizó dos medallas de bronce en Dobles mixtos menores de 14 años, Inti Hernández y Andrea Martínez perdieron en semifinales ante los regiomontanos Matias Sandoval / Valeria Covarrubias. Dobles mixtos menores de 21 años, Nicolas Galindo / Ximena Bustamante perdieron en semifinales ante los Bajacalifornianos Sebastián Ruelas / Mariafernanda Trujillo.

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