San Luis se cuelga la plata

La selección varonil U14 de baloncesto de San Luis Potosí escribió una página histórica dentro de la Olimpiada Nacional 2026 que se desarrolla en Puebla de Zaragoza, al conquistar la medalla de plata tras una destacada actuación que llevó al representativo potosino hasta la gran final del certamen nacional.

El conjunto potosino mostró un gran nivel competitivo durante toda la competencia y el sábado consiguió su pase al duelo por el campeonato luego de imponerse con autoridad al representativo local de Puebla por marcador de 65-42 en la ronda semifinal, en una exhibición de juego colectivo, intensidad defensiva y contundencia ofensiva.

Ya en la gran final disputada este domingo, San Luis Potosí enfrentó a la poderosa quinteta de Baja California en uno de los partidos más cerrados y emocionantes del torneo. El encuentro se mantuvo parejo hasta los últimos segundos y terminó definiéndose por una sola posesión, con triunfo para los bajacalifornianos por marcador de 67-65.

A pesar de la derrota, el representativo potosino dejó una gran imagen y logró colgarse la medalla de plata, resultado que marca un hecho histórico para el baloncesto juvenil del estado dentro de la máxima justa deportiva nacional.

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La selección potosina estuvo integrada por Leonardo Vázquez, Alejandro Muñoz, Santiago Martínez, Santiago Silva, Benjamín Gutiérrez, Maximiliano Rocha, David Acosta, Diego González, Miguel Medina y Luis Fernando Don Juan.

El equipo fue dirigido por el entrenador Jorge Méndez "Flash", acompañado por José Antonio Medina como asistente, quienes encabezaron el proceso que llevó a San Luis Potosí a consolidarse como uno de los mejores equipos del país en la categoría U14 varonil.

Con esta actuación, San Luis Potosí continúa sumando resultados históricos dentro de la Olimpiada Nacional 2026 y reafirma el crecimiento del baloncesto juvenil en la entidad.