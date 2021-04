San Luis visita a Rayados para escapar de la multa millonaria

Este fin de semana se reanuda la Liga MX, y con ello la carrera por evitar el pago de multas millonarias por quedar en los últimos lugares. El Atlético San Luis es uno de los candidatos al fuerte castigo monetario, y este sábado visita con suma urgencia de puntos a unos Rayados que buscan enfilarse, no para evitar la multa sino para competir por el campeonato. En un poco más de un mes la Liga MX va a saber qué equipos clasifican directamente a la Liguilla, los primeros cuatro de la tabla y, los ocho que van al repechaje. También los tres que van a pagar las famosas multas que sustituyen al descenso. Es importan recordar que el equipo que quede en antepenúltimo lugar de la tabla de consientes pagará 50 millones de pesos, el penúltimo 70 y el último 120 millones de pesos. En ese sentido parece que el Atlético, junto al Atlas y el FC Juárez, serán los sentenciados. Y es que a falta de 15 puntos por disputarse, 18 para los juarenses por un partido pendiente, son precisamente los Bravos quienes llevan casi diez puntos de ventaja a sus perseguidores, en tanto que entre San Luis y los Rojinegros solo los separa una unidad en el fondo de la tabla. Con un registro de 64 puntos en 63 partidos y un cociente de 1.0159, el equipo potosino comienza ante Rayados una serie de partidos vitales: visita a Monterrey y enseguida visita al mismísimo FC Juárez; después recibe a Puebla, visita a Cruz Azul y acaba el torneo contra Pachuca. "Siempre el resultado adverso nos deja inconformes en el desempeño del equipo. Creo que hoy el equipo rindió y lució a lo que venía haciendo. Muchas veces uno analiza solo lo que ve en los partidos. Y puede pensar que no se hace nada en los partidos, solo que eso no se ve. Una vez que podemos llevarlo a la cancha se ve la mejora" afirmó el asistente del cuadro potosino, Pedro García, después de caer como locales ante Pumas la jornada anterior. Ahora visitarán al Monterey, que como locales siguen invictos, pues registran 3 triunfos y 2 empates. El duelo arranca a las 21 horas de este sábado, y podrá ser visto por Fox Sports.