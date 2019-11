Sánchez Cordero, sorprendida al no saberse grabada en video

Ante un video que circuló por la red Periscope donde Olga Sánchez Cordero intercambia palabras con el nuevo gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, la secretaría de Gobernación informa que su titular expresó su sorpresa al no saber que estaba siendo grabada y transmitida por redes sociales.

Así lo hizo esta tarde en distintas entrevistas radiofónicas, mismas que aprovechó para explicar los "argumentos jurídicos" en los que versaba la conversación, misma en donde afirmaba que son legales los cinco años de gubernatura de Bonilla Valdez.

Ese encuentro se dio luego de que el mandatario estatal rindiera protesta. Sánchez Cordero le presumió entonces sus declaraciones a la prensa. "Ahorita acabo de hacer una declaración importante", le confesó. "Me dijeron: ¿es legal los 5 años? Les dije: es legal porque la norma está vigente y es una norma que está así", agregó entonces.

"Estábamos en un debate estrictamente jurídico, de hecho lo dije yo así, es un debate jurídico", sostiene Sánchez Cordero. "Una cosa es legal y otra cosa es constitucional, entonces, es legal, sí, porque la norma es vigente, es inconstitucional o no, eso lo tiene que determinar el Tribunal Constitucional del Estado mexicano", dice, al subrayar que "fue una opinión mía".

La secretaria distinguió que "el que festejó fue el gobernador" y fue este quien dijo que le gustaba la opinión "aunque no dure los cinco años".

