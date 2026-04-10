Santas deja ir la victoria

En un enfrentamiento entre equipos de la parte baja de la tabla, las Santas del Potosí cayeron 92-98 ante las Freseras de Irapuato, en partido correspondiente a la jornada 9 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Femenil, disputado en el Auditorio Miguel Barragán.

El arranque del encuentro estuvo marcado por un planteamiento defensivo por parte de ambas quintetas; sin embargo, fueron las potosinas quienes lograron mayor efectividad ofensiva para llevarse el primer cuarto con ventaja de 36-31.

Para el segundo parcial, el conjunto guanajuatense reaccionó al aprovechar los rebotes ofensivos y los errores de las locales, lo que les permitió darle la vuelta al marcador e irse al descanso con ventaja de 55-59.

Tras el entretiempo, Santas del Potosí mostró una mejoría en su funcionamiento, apostando por mayor movilidad y capitalizando las pérdidas de balón de su rival. Esta reacción les permitió recuperar la ventaja y cerrar el tercer cuarto arriba por 73-70.

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No obstante, en el último periodo el duelo se mantuvo sumamente parejo. Pero al llegar la hora clutch del partido las Freseras mostraron mayor contundencia, aprovechando fallas defensivas y errores desde la línea de tiros libres de las potosinas para sellar la victoria con marcador final de 92-98.

En el plano individual, Selene Lott fue la jugadora más destacada del encuentro al registrar 23 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias, seguida por Talia Vonoelhoffen con 20 unidades, 9 rebotes y 5 asistencias. Por parte de Santas, sobresalió Taylor Jones con 24 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias.

El segundo juego de la serie se disputará este viernes 10 a las 20:00 horas en el mismo escenario, donde Santas del Potosí buscará igualar la serie ante su afición y salir del 0-9 en la actual temporada.