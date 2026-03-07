Santas del Potosí anuncia a refuerzos

El equipo de Santas del Potosí se declara listo para encarar la temporada 2026 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Femenil (LNBP), luego de anunciar durante esta semana a las jugadoras extranjeras que reforzarán la plantilla dirigida por el head coach Luis García. El conjunto potosino apostó por talento internacional con experiencia en el baloncesto universitario de la NCAA División I, así como trayectoria en ligas profesionales.

Entre las incorporaciones destaca la jamaicana Christeina Bryan, quien portará el número 17 y se desempeña como ala. Con una estatura de 1.85 metros, la jugadora originaria de Saint Thomas, Jamaica, cuenta con formación en Camperdown High School y Arizona Western College, además de su paso por Georgia State University, donde consolidó su desarrollo competitivo. Bryan es reconocida por su versatilidad ofensiva, presencia en la pintura y eficiencia en tiros de campo.

Otra de las jugadoras que se suma a la quinteta potosina es Asia Henderson, originaria de Laurinburg, Carolina del Norte. Con una estatura de 1.90 metros y posición de ala-pívot o pívot, Henderson cuenta con formación universitaria en Wichita State University y University of North Carolina Wilmington. Además, ya conoce el baloncesto mexicano tras su paso por Mieleras de Guanajuato, donde mostró su fortaleza en el rebote y solidez defensiva.

También se integra la base-escolta Nyam Thornton, proveniente de Prairie View A&M University, institución con la que compitió en la NCAA División I. Originaria de Columbus, Ohio, Thornton mide 1.73 metros y aportará velocidad, manejo de balón y ritmo ofensivo al conjunto potosino.

A la lista de refuerzos se suma Tashara Jones, guard formada en Texas Southern University. Con una estatura aproximada de 1.80 metros, la jugadora originaria de Florida cuenta con experiencia internacional tras competir en Europa con el club Penza Peja dentro de la Kosovo Women´s Basketball Superleague.

Finalmente, el equipo potosino anunció la llegada de Star Fitzgerald-Greer, alera de 1.88 metros originaria de Nueva York. Fitzgerald-Greer cuenta con formación universitaria en Howard University y St. Bonaventure University, ambas en la NCAA División I. A nivel profesional ha militado en Rojas de Veracruz dentro de la LNBF México, además de participar con Olímpicas de La Vega en República Dominicana y en la WBLA con el equipo de Cape Verde. Entre sus logros destaca el récord de porcentaje de tiro de tres puntos en la NCAA División I, el reconocimiento como WBLA Zone Defensive MVP y su participación en un training camp de la WNBA.