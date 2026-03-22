Santas del Potosí caen ante Adelitas

La quinteta de Adelitas de Chihuahua consiguió su primera victoria de la temporada 2026 al derrotar con autoridad 90-63 a Santas del Potosí, en duelo correspondiente a la jornada 3 de la Liga Caliente.mx LNBP Femenil.

El partido, disputado en el Gimnasio Manuel Bernardo Aguirre, fue dominado de principio a fin por el equipo local dirigido por Santiago Belza, que se mantuvo al frente en el marcador durante prácticamente todo el encuentro.

En el aspecto ofensivo, el equipo chihuahuense mostró gran equilibrio al colocar a cinco jugadoras en doble dígito, destacando Anete Steinberga y NaJai Pollard con 15 puntos cada una. También brillaron Mia Loyd con 14 unidades y seis asistencias, Kristina Higgins con 14 puntos, y Alisia Jenkins con 11, mientras que Stasha Carey aportó nueve.

Por parte de Santas, la mejor anotadora fue Nyam Thornton con 13 puntos, seguida por Asia Henderson, Jillian Hollingshead y Destiny Samuel, quienes sumaron 10 unidades cada una.

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El encuentro comenzó con un arranque contundente de Adelitas, que tomó ventaja desde los primeros minutos con un parcial de 6-0. La pívot Kristina Higgins fue clave en el primer cuarto con 10 puntos, guiando a su equipo a una ventaja de 30-22.

En el segundo periodo, la ofensiva local se mantuvo encendida, con aportaciones desde la banca y aciertos desde el perímetro que ampliaron la diferencia a más de 20 puntos, llegando al descanso con marcador de 52-34.

Para la segunda mitad, el dominio continuó por parte de Chihuahua, que limitó a su rival y aumentó la ventaja hasta 68-45 al término del tercer cuarto. En el último periodo, Adelitas no bajó la intensidad y alcanzó los 90 puntos, asegurando así su primera victoria de la campaña.

Ambos equipos volverán a enfrentarse este domingo 22 de marzo a las 16:00 horas, nuevamente en el Gimnasio Manuel Bernardo Aguirre, en el segundo juego de la serie.