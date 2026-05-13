Santas del Potosí quedan eliminadas

Las Santas del Potosí quedaron eliminadas de la fase semifinal de la Zona Caliente luego de caer 81-92 ante Calor de Cancún en el decisivo tercer juego de la serie, disputado en el Auditorio Miguel Barragán.

El encuentro comenzó con intensidad y mucha paridad en la duela. La quinteta potosina mostró orden en sus primeras ofensivas, aunque la escuadra visitante respondió rápidamente para dejar claro que sería un duelo cerrado de principio a fin. El primer cuarto concluyó con ligera ventaja para las quintanarroenses por marcador de 19-18.

Durante el segundo parcial, el juego se volvió más físico y disputado en la pintura. Calor de Cancún encontró respuestas ofensivas mediante jugadas interiores y ataques en transición que le permitieron ampliar su ventaja antes del descanso. Las visitantes se fueron al medio tiempo arriba en el marcador con parcial de 41-36.

Para el tercer cuarto, Santas del Potosí sufrió una desconexión ofensiva que fue aprovechada por el conjunto visitante. Las fallas frente al aro y la baja presión defensiva permitieron que Cancún incrementara la diferencia a doble dígito. Sin embargo, impulsadas por el apoyo de la afición, las potosinas reaccionaron en los minutos finales del periodo para reducir la desventaja y cerrar el parcial 53-60.

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En el último cuarto, la presión y la desesperación comenzaron a reflejarse en el desempeño de las locales. La falta de claridad ofensiva y la dificultad para encontrar tiros efectivos terminaron por inclinar definitivamente el encuentro a favor de Calor de Cancún. En los momentos decisivos del partido, el entrenador Luis García fue expulsado tras recibir una doble falta técnica, situación que terminó afectando aún más el cierre de las potosinas, que finalmente quedaron fuera del torneo con marcador final de 92-81.

La figura del encuentro fue Essence Booker, quien lideró a Calor de Cancún con una destacada actuación de 27 puntos, cuatro rebotes y una asistencia.

Por Santas, la jugadora más sobresaliente fue Jillian Hollingshead, al aportar 15 puntos y ocho rebotes en un esfuerzo que no fue suficiente para evitar la eliminación del conjunto celestial.