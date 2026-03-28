Santas del Potosí siguen sin ganar

Las Santas del Potosí no lograron hacer valer su localía y cayeron por marcador de 58-89 ante Fuerza Regia, en duelo correspondiente a la temporada 2026 de la Liga Caliente.mx LNBP Femenil, celebrado en el Auditorio Miguel Barragán.

El encuentro inició con un primer cuarto competitivo, en el que el conjunto potosino jugó de tú a tú, destacando en los rebotes y mostrando buena efectividad en sus tiros. Sin embargo, la experiencia del equipo visitante marcó diferencia en los momentos clave, cerrando el periodo con ventaja de 15-26.

Para el segundo cuarto, Santas del Potosí mejoró en ofensiva con mayor precisión en sus disparos, pero continuó teniendo problemas defensivos para contener a Fuerza Regia, que mantuvo el control del juego y se fue al descanso con marcador de 36-45.

En el tercer periodo, el conjunto regiomontano salió con mayor contundencia, ampliando la ventaja gracias a su efectividad en los tiros de larga distancia, lo que les permitió encaminar el triunfo al colocar el marcador en 47-66.

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El último cuarto fue intenso y disputado, con ambos equipos peleando cada balón pese a la diferencia en el marcador, cerrando finalmente el encuentro con el definitivo 58-89.

En el plano individual, Stephanie Watts fue la mejor anotadora del partido con 18 puntos y 3 asistencias para Fuerza Regia, mientras que por Santas del Potosí destacó Kaia Harrison, quien registró 14 unidades y 6 rebotes.

Tras este resultado, Santas del Potosí se preparará para su siguiente serie como visitante ante Panteras de Aguascalientes en el Auditorio Hermanos Carreón, mientras que Fuerza Regia regresará a casa para recibir a Correcaminos en su próximo compromiso.