Santas del Potosí vuelven a la duela

Luego de haber quedado fuera sin explicación pública durante la temporada 2025, Santas del Potosí volverá a competir en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) Femenil en la campaña 2026, que comenzará el próximo 12 de marzo.

El equipo potosino de baloncesto femenil iniciará actividad como local frente a El Calor de Cancún en el auditorio Miguel Barragán, dentro de una temporada regular que se disputará del 12 de marzo al 3 de mayo y que contempla 16 partidos por equipo. La fase de playoffs arrancará el 8 de mayo y concluirá el día 30 con una final pactada a ganar tres de cinco encuentros.

La reaparición del conjunto potosino ocurre después de que, en marzo de 2025, durante la presentación oficial de clubes participantes, su nombre no figurara en el anuncio de la liga. En ese momento únicamente fue confirmado el equipo varonil Santos del Potosí, sin que la directiva emitiera un posicionamiento formal sobre la situación de la rama femenil.

De manera extraoficial, se señaló que el proyecto femenil no había alcanzado los resultados financieros esperados en su temporada debut en 2024, marcada por baja asistencia en el Miguel Barragán y limitada proyección deportiva. La organización tampoco fijó postura pública al respecto.

Para este nuevo ciclo, la LNBP Femenil contará con ocho equipos, entre ellos las actuales campeonas Panteras de Aguascalientes. La quinteta celestial disputará seis partidos en marzo, nueve en abril y uno en mayo antes de definirse los equipos que avanzarán a la postemporada.