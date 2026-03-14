Santas pierden la serie ante El Calor

El conjunto de Santas del Potosí no pudo evitar la derrota en su presentación como local dentro de la temporada 2026 de la Liga Caliente LNBP Femenil, al caer con marcador de 50-81 frente a El Calor de Cancún en la duela del Auditorio Miguel Barragán.

El equipo visitante marcó la pauta desde el arranque del encuentro, imponiéndose con autoridad en el primer periodo, el cual concluyó con un amplio 4-29 a favor del conjunto de Cancún.

Durante el segundo cuarto, el Calor mantuvo el control del juego gracias a una sólida defensa que complicó las ofensivas potosinas. Sin embargo, en la recta final del periodo, dos triples de Santas permitieron acortar la diferencia antes de ir al descanso.

Para el tercer periodo, la quinteta potosina mostró una mejor versión ofensiva, logrando reaccionar y reducir la desventaja, aunque el marcador seguía favoreciendo a la visita con 39-69.

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En el último cuarto, las potosinas continuaron mostrando mejoría en su juego, pero el equipo de Cancún administró la ventaja para asegurar la victoria y quedarse con la serie.

En el apartado individual, la mejor anotadora del conjunto potosino fue Ariana Vieyra con 13 puntos, mientras que por el Calor de Cancún destacó Anisha George, quien aportó 16 puntos, 9 rebotes y una asistencia.

La siguiente serie para Santas del Potosí será como visitante frente a Adelitas de Chihuahua los días 21 y 22 de marzo, mientras que El Calor de Cancún regresará a casa para enfrentarse a Correcaminos UAT en la próxima jornada del campeonato.