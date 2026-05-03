Santas y el Calor igualan la Serie

Las Santas del Potosí no lograron cerrar con triunfo la serie en calidad de visitante y terminaron cayendo por marcador de 80-61 ante el Calor de Cancún Femenil, en el segundo compromiso de la Serie 8 de la temporada 2026 de la Liga Nacional De Baloncesto Profesional Femenil, disputado en el Poliforum Quintana Roo.

Con este resultado, ambas quintetas dividieron triunfos en la serie, quedando listas para encarar la fase de playoffs del campeonato. Desde el arranque del encuentro, el conjunto local impuso condiciones con un juego ofensivo efectivo encabezado por Jerkaila Jordán, quien marcó la pauta para que El Calor tomara ventaja desde el primer cuarto con parcial de 26-15.

Para el segundo periodo, Santas del Potosí intentó reaccionar con una ofensiva liderada por Kaia Harrison, buscando recortar distancias; sin embargo, el equipo cancunense mantuvo el control del partido con aportaciones clave de Alexia Lagunas y Danielle Rainey, lo que les permitió irse al descanso con una amplia ventaja de 51-32.

En el tercer cuarto, las potosinas mostraron mayor insistencia al ataque con Dontavia Waggoner y Christeina Bryan como principales referentes ofensivos, pero nuevamente El Calor respondió con solidez, destacando Iimar´I Thomas para sostener la ventaja, cerrando el parcial con marcador de 69-53.

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El último cuarto resultó favorable para las locales, quienes terminaron por sentenciar el encuentro con una actuación destacada de Shae Kelley y Elizaveta Shabanova, sellando el triunfo definitivo por 80-61.

En el plano individual, Shae Kelley fue la jugadora más destacada del partido con 17 puntos, seguida por Danielle Rainey, Iimar´I Thomas y Jerkaila Jordán, quienes aportaron 13 unidades cada una. Por parte de Santas del Potosí, Dontavia Waggoner, Kaia Harrison y Jillian Hollingshead encabezaron la ofensiva con 13 puntos cada una.