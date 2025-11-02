Santiago Giménez ausente en triunfo del Milan ante la Roma
Massimiliano Allegri explicó la ausencia de Santiago Giménez en el partido contra la Roma, destacando su lesión en el tobillo.
CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 2 (EL UNIVERSAL).- Este domingo el Milan venció (1-0) a la Roma en San Siro gracias al gol solitario de Strahinja Pavlovic; los rossoneros firmaron un triunfo importante, sobre todo por tener dos bajas sensibles como las de Christian Pulisic y Santiago Giménez, quien no fue convocado para este partido.
El equipo dirigido por Massimiliano Allegri logró imponerse a la "Loba" y así ubicarse en el tercer lugar de la tabla de posiciones con 21 puntos, a uno de distancia del líder Napoli.
Antes del partido, Allegri reveló por qué no convocó al delantero de la Selección Mexicana, ya que aún no se recupera de una molestia que presentó en el tobillo derecho.
"Respecto a Santi Giménez tiene un problema en el tobillo, así que veremos hoy (sábado) si se une al equipo o regresa contra Parma", declaró.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
El próximo partido del Milan es el sábado 8 de noviembre contra el Parma, y ahí podría volver a las canchas el canterano del Cruz Azul. Esta temporada, el "Bebote" no tiene goles ni asistencias en Serie A.
no te pierdas estas noticias
Santiago Giménez ausente en triunfo del Milan ante la Roma
El Universal
Massimiliano Allegri explicó la ausencia de Santiago Giménez en el partido contra la Roma, destacando su lesión en el tobillo.
Cam Little de Jaguars Jacksonville rompe récord con gol de campo de 68 yardas
AP
El kicker de los Jaguars de Jacksonville, Cam Little, hace historia en la NFL al superar el récord de gol de campo con una patada de 68 yardas.
Bears de Chicago ganan a Bengals de Cincinnati en final dramático
AP
Joe Flacco sorprende con su actuación a pesar de la derrota de los Bengals ante los Bears.