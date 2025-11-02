logo pulso
Santiago Giménez ausente en triunfo del Milan ante la Roma

Massimiliano Allegri explicó la ausencia de Santiago Giménez en el partido contra la Roma, destacando su lesión en el tobillo.

Por El Universal

Noviembre 02, 2025 09:06 p.m.
A
Santiago Giménez ausente en triunfo del Milan ante la Roma

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 2 (EL UNIVERSAL).- Este domingo el Milan venció (1-0) a la Roma en San Siro gracias al gol solitario de Strahinja Pavlovic; los rossoneros firmaron un triunfo importante, sobre todo por tener dos bajas sensibles como las de Christian Pulisic y Santiago Giménez, quien no fue convocado para este partido.

El equipo dirigido por Massimiliano Allegri logró imponerse a la "Loba" y así ubicarse en el tercer lugar de la tabla de posiciones con 21 puntos, a uno de distancia del líder Napoli.

Antes del partido, Allegri reveló por qué no convocó al delantero de la Selección Mexicana, ya que aún no se recupera de una molestia que presentó en el tobillo derecho.

"Respecto a Santi Giménez tiene un problema en el tobillo, así que veremos hoy (sábado) si se une al equipo o regresa contra Parma", declaró.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El próximo partido del Milan es el sábado 8 de noviembre contra el Parma, y ahí podría volver a las canchas el canterano del Cruz Azul. Esta temporada, el "Bebote" no tiene goles ni asistencias en Serie A.

