Santiago Giménez bajo la mira del Atlético de Madrid

CIUDAD DE MÉXICO, junio 11 (EL UNIVERSAL).- El Atlético de Madrid tiene en la mira a Santiago Giménez. Y es que, en entrevista con TUDN, Morris Pagniello —quien es agente de la FIFA— reveló que el cuadro de los "colchoneros" quiere al delantero mexicano.

"Te puedo anunciar que es uno de los club más que interesados en quererlo", confesó Pagniello.

De hecho, no sólo el Atlético de Madrid tiene interés en "El Bebote". Equipos como Inter, Napoli y Milán también están movilizándose para contratar a Giménez.

"Mi recomendación al Atlético de Madrid era de agarrarlo y si no lo ve que va a jugar o no garantiza que va a jugar, dejarlo otro año en el Feyenoord, en la Champions. Es uno de los mejores atacantes que hay hoy y en prospectiva, para el futuro", sentenció el agente de la FIFA.

"Chaquito" ha vivido una temporada de ensueño en el Feyenoord. Sin embargo, aún no se sabe si continuará en el cuadro. Esto, a raíz de que distintos clubes élite de Europa han mostrado interés en él.

Si decide permanecer otra temporada en el equipo de los Países Bajos, tendrá la certeza de que el siguiente verano le lloverán ofertas laborales de los equipos pertenecientes al viejo continente.