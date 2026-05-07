logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MAMÁS SORPRENDEN A SUS HIJOS

Fotogalería

MAMÁS SORPRENDEN A SUS HIJOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Santiago Giménez en la lista de venta

Por El Universal

Mayo 07, 2026 03:00 a.m.
A
Santiago Giménez en la lista de venta

México.- Santiago Giménez ha tenido la temporada más complicada de su carrera en Europa. El delantero mexicano recién se recupera de una lesión en el tobillo derecho que lo llevó al quirófano y lo mantuvo alejado de las canchas por mucho tiempo.

"El Bebote", de a poco, ha recibido oportunidades de parte de su entrenador, Massimiliano Allegri, aunque no ha podido responder con goles. Incluso, se podría ir esta campaña en blanco, debido a que únicamente ha marcado en la Copa.

No obstante, parece que este fin de semana el canterano del Cruz Azul recibirá la confianza de ser titular en el duelo en San Siro contra el Atalanta, juego importante en las aspiraciones rossoneri para mantenerse en los lugares que dan boleto a la próxima Champions League.

Según el medio italiano "La Gazzetta dello Sport", Santi iniciará en casa contra La Dea, donde el objetivo será retomar confianza, de cara al cierre de temporada y al Mundial 2026, donde parece que tiene un lugar seguro en la Selección Mexicana de Javier Aguirre.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Cabe destacar que el Bebote no marca desde el 23 de septiembre de 2025, cuando se hizo presente en la victoria de Il Diavolo 3-0 sobre Lecce, en la Copa de Italia.

Esa larga sequía ha generado el descontento de la afición, por lo que Santiago no ha estado exento de las críticas en los últimos partidos del calcio italiano.

SE IRÍA DEL CLUB

Contrario al inicio que tuvo Giménez con el Milan, donde los goles llegaban por todos lados, en su segunda temporada ha sido todo muy distinto.

El delantero apenas suma un gol, y lo hizo en Copa. En la Serie A no se ha hecho presente en el marcador, motivo por el cual, según información de Calciomercato, el canterano celeste será usado como moneda de cambio en el mercado de fichajes de verano.

El cuadro Rossonero contempla recibir entre 30 y 35 millones de euros por el Bebote. Parece que su estancia en el Milan está por concluir, aunque de tener un buen Mundial, la situación podría cambiar.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Cuauhtémoc Blanco firma y patea playera de Chivas en evento
    Cuauhtémoc Blanco firma y patea playera de Chivas en evento

    Cuauhtémoc Blanco firma y patea playera de Chivas en evento

    SLP

    El Universal

    El exjugador y figura pública Cuauhtémoc Blanco firmó una camiseta de Chivas y luego la pateó durante un evento reciente.

    Jesús Gallardo lanza mensaje tras ausencia con Toluca
    Jesús Gallardo lanza mensaje tras ausencia con Toluca

    Jesús Gallardo lanza mensaje tras ausencia con Toluca

    SLP

    El Universal

    El defensor expresó en redes su apoyo a Toluca y su preparación para la Copa Mundial.

    Joel Embiid se pierde segundo partido por lesión en semifinales
    Joel Embiid se pierde segundo partido por lesión en semifinales

    Joel Embiid se pierde segundo partido por lesión en semifinales

    SLP

    AP

    Los 76ers buscarán compensar la ausencia de Embiid con Adem Bona y Andre Drummond.

    PSG elimina al Bayern y avanza a final de Liga de Campeones
    PSG elimina al Bayern y avanza a final de Liga de Campeones

    PSG elimina al Bayern y avanza a final de Liga de Campeones

    SLP

    AP

    El PSG defenderá su título europeo el 30 de mayo en Budapest contra Arsenal, que eliminó al Atlético.