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Santiago Giménez regresa a las canchas

Por EFE

Marzo 22, 2026 03:00 a.m.
A
Santiago Giménez regresa a las canchas

Roma.- El mexicano Santiago Giménez, delantero del Milan, volvió este sábado a pisar el terreno de juego, en el duelo ante el Torino, tras casi 5 meses apartado por una lesión en su tobillo derecho que incluso le obligó a pasar por quirófano, en diciembre de 2025.

Giménez, apodado ´El Bebote´, con contrato hasta 2029 con la entidad ´rossonera´, entró en el minuto 77 del duelo ante el Torino en San Siro.

No jugaba desde el pasado 28 de octubre. Desde entonces, se perdió 22 partidos entre Serie A, Copa Italia y Supercopa de Italia.

En un inicio, el mexicano intentó recuperar sin necesidad de intervención quirúrgica, pero el 19 de diciembre, tras no superar completamente sus molestias, se operó.

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