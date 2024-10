Santiago Giménez tunde a extécnico de la Selección Diego Cocca

Santiago Giménez, uno de los referentes actuales de la Selección Mexicana rompió el silencio sobre su experiencia con varios entrenadores en el Tricolor.

Una etapa que ha sido complicada para el delantero del Feyenoord, quien pese experiencia ha batallado para sumar minutos, con personajes como Jaime Lozano, Gerardo Martino y Diego Cocca.

Dejando claro que en el caso del ex técnico del Atlas, se ha notado un rencor importante ante los futbolistas mexicanos, luego de su salida del banquillo.

"Siento que Cocca se agarró un poco contra los jugadores, cuando no teníamos nada que ver. Salió a dar un par de entrevistas y dijo que nosotros nos quejábamos y nada de eso era cierto. Siento que él agarró rencor por lo que le hicieron", compartió en entrevista con Fox Sports.

Giménez, quien se encuentra en recuperación de una importante lesión, también se tomó unos minutos para hablar de Gerardo Martino, estratega que lo dejó fuera de la Copa del Mundo de Qatar 2022.

"Tata Martino era clase mundial. Yo estoy siempre agradecido con él, porque me llamó a la mayor con 18 años. Después quedé fuera del Mundial pero son decisiones de un entrenador y hay que respetarlas", añadió.

El delantero, por último, habló del proceso actual con Javier Aguirre y Rafael Márquez, asegurando que tienen mucha jerarquía y eso ayudará para sumar grandes cosas en el futuro cercano.