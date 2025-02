Héctor Herrera manda mensaje a Santiago Giménez

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 8 (EL UNIVERSAL).- Santiago Giménez se sumó hace unos días al AC Milan, equipo que luego de un largo periodo de observación logró la transferencia, causando mucha alegría para los aficionados mexicanos.

Confianza que ya logró verse reflejada, primero con su debut y ahora al marcar por primera vez en la Serie A, generando todo tipo de opiniones positivas.

Una de ellas la de Héctor Herrera, exjugador del Atlético de Madrid, quien se alegró del gran paso del atacante, revelando la clave que le ayudará para convertirse en un referente, siempre con el apoyo de su familia.

"En Feyenoord la estaba rompiendo y no tengo duda que le va a ir muy bien en el Milan. Es muy importante el apoyo que tiene de su familia, su esposa, sus papás, su mamá, sus hermanos y eso es algo muy importante porque estando lejos de tu país, lejos de tu gente, es difícil adaptarse o iniciar. Cuantos jugadores no se han regresado por eso o por o porque simplemente no se acomodan al futbol o a otro clima o cosas así", mencionó.

Herrera, quien fue también capitán del Porto, lanzó un deseo para ver más jóvenes mexicanos salir para ayudar al crecimiento personal y del futbol mexicano.

"Es muy positivo para el futbol mexicano la llegada de Santi a un equipo grande como el Milan y los jugadores que están en Europa lo están haciendo bien, somos pocos, pero creo que lo están haciendo bien. Se sigue hablando de jugadores que van saliendo y esperemos que los demás se pueden también animar y puedan seguir siendo apoyados para su crecimiento personal, para sus carreras y obviamente para el para fútbol", finalizó.