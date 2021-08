Santiago Muñoz, nuevo futbolista del Newcastle de la Premier League

El delantero mexicano Santiago Muñoz llegó a un acuerdo para jugar en la Premier League con el Newcastle United. Llega al futbol inglés en calidad de préstamo con opción a compra y será registrado en el plantel Sub 23.

El cuadro de las "urracas" hizo oficial el fichaje del futbolista de 19 años en sus redes sociales, en el que también especificó los detalles de la negociación que será en una cesión por 18 meses. Muñoz también aprovechó para agradecer a Santos Laguna por ayudarlo a cumplir su sueño.

"Le debo muchísimo a Santos, me ayudaron a cumplir mi sueño. Mi corazón se queda aquí, en La Laguna, a donde vaya y en don esté voy a ser un Guerrero. Las oportunidades que me ha dado Club Santos son algo que nunca voy a olvidar y que definitivamente marcaron mi vida", escribió el ariete.

El último partido que jugó Santi Muñoz fue en la final del Guardianes 2021 en donde disputó solamente 22 minutos en la derrota de Santos ante Cruz Azul. Posteriormente fue separado del plantel y entrenó en la Sub 20 lagunera mientras se decidía su futuro.