Santiago Solari se prepara para su primer Clásico Nacional. A pesar de su experiencia en varios duelos de rivalidades históricas, el entrenador del Club América espera con impaciencia sentir el mexicano, ante el Guadalajara.

"Quiero vivirlo, experimentarlo en primera persona. Todos generan una semana de mucho ruido, expectación y contenido, que refleja historia, un colorido único", dice el argentino, a dos días de enfrentar a las Chivas en el estadio Akron.

Pero, para el sudamericano, al Clásico le faltará lo esencial: un escenario completo y el calor del aficionado. El recinto rojiblanco apenas albergará alrededor de 11 mil personas, tras recibir la aprobación de las autoridades locales y de la misma Liga MX, un año después del brote del Covid-19 en el país.

"Lo único que le quita color a este juego es que los estadios no pueden estar llenos, algo que espera mucho la gente del futbol. El público le da la vida al futbol y a los clásicos. No faltará oportunidad para que vivirlo con la gente presente", añade el timonel, quien suma siete victorias, un empate y dos derrotas (uno sobre la mesa) desde su llegada a Coapa.

Solari recuerda sus momentos en diversos clásicos por el mundo, como River Plate-Boca Juniors, Real Madrid-Barcelona e Inter de Milan-AC Milan, y especifica que cada uno se experimenta diferente, aunque siempre existe la obligación por ganarlos.

Para el argentino, los dimes y diretes entre jugadores del América y Chivas "es algo normal, sobre todo en semanas de clásicos", por lo que no pierde el enfoque, a pesar de todo lo que se ha dicho desde Verde Valle.

"[En Coapa,] hacemos nuestro trabajo y vamos bien. Lo que nos preocupa dentro es que estemos lo mejor posible en el tema físico, en recuperarnos durante una semana larga y mantener la competitividad que venimos buscando".

El Guadalajara recibe a las Águilas este domingo, en una nueva edición del Clásico Nacional.