Santiago Tovar alista su debut

Todo listo dentro del equipo Canel´s /Logitech G/Laboratorio Tequis/Trejo Promotion Team para que este fin de semana se inaugure la temporada 2023 de NASCAR México Series en el estado de Chiapas, fecha número uno del calendario que se corre en el Súper Óvalo Chiapas localizado en el municipio de Berriozábal.

Chiapas estará marcando el debut de Santiago “Torbellino” Tovar en la escuadra dirigida por el ingeniero siete veces campeón de NASCAR México Ramiro Fidalgo, una nueva dupla que seguramente serán acompañados por el campeón Rubén García Jr. serán protagonistas a lo largo de este año automovilístico.

Una de las mejores carreras para Santiago Tovar #22 Canel´s /Logitech G/Laboratorio Tequis/Trejo Promotion Team ha sido sin lugar a dudas la realizada en el Súper Óvalo Chiapas en mayo del 2019, una lucha por el triunfo en los últimos giros ante quien ahora será su compañero de equipo Rubén García Jr., saliendo Tovar victorioso.

“Muy emocionado de empezar la temporada, la verdad no recuerdo haber estado así en toda mi carrera, sin duda empezar con Canel´s /Logitech G/Laboratorio Tequis/Trejo Promotion Team creo que cambia mucho las cosas, que mejor que empezar en Tuxtla, una pista que se me acomoda, donde he ganado, en general la conozco a la perfección, entonces pues el inicio de temporada es en una pista donde yo hubiera elegido arrancar esta nueva historia, me tengo que apoyar mucho de Rubén para adaptarme al coche lo antes posible, sé que el Ingeniero Ramiro va a darme las herramientas para poder estar y calificar de la mejor manera lo cual será muy importante para la primer fecha, iremos poco a poco una fecha a la vez así creo que se irán dando las cosas” expreso.

La experiencia del spotter para Santiago es de vital importancia, sabe que a la persona seleccionado es la indicada para hacer buena mancuerna “Siempre he buscado apoyarme de gente con mucha experiencia para poder aprender nuevas cosas, en este caso Fernando sin duda es uno los mejores spotters que hay en la categoría, lo ha hecho por muchos años ganando cosas importantes, conoce al equipo a la perfección, platique con él para entablar esta mancuerna que estoy seguro será exitosa por muchas carreras”

Previo a su partida rumbo al Sureste de Mexicano, Santiago Tovar #22 y su equipo Canel´s /Logitech G/Laboratorio Tequis/Trejo Promotion Team sostuvieron una reunión en la ciudad de San Luis Potosí donde pudieron detallar los pormenores para este inicio de temporada que luce muy atractivo.