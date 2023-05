Santiago Tovar va por el podio

Ana Paula Vázquez

Este fin de semana se correrá la cuarta fecha NASCAR México en el Autódromo Querétaro, en la cual se presentará el piloto #22 de Canel´s / Logitech G/ Laboratorio Tequis/ Trejo Promotion Team Santiago Tovar, pues estará buscando su primer podio de la temporada después de una gran actuación en la carrera pasada realizada en Chihuahua.

El proceso de adaptación con su nuevo equipo le ha ido dando buenos resultados, durante la primera carrera fue difícil saber a ciencia cierta cómo se manejaban los detalles dentro de la institución Canel´s manejada por el Ing. Ramiro Fidalgo, posteriormente para la carrera número dos en San Luis Potosí todo marchaba conforme a lo planeado pero un problema en la batería hizo quedar rezagado a Tovar.

Con la disposición de ir por la victoria en Chihuahua, nuevamente el mal momento se hacía presente en el Dorado Speedway durante las dos prácticas y posteriormente en la calificación, ya que el equipo Canel´s tuvo un problema mecánico poco detectable el cual los hizo trabajar de manera exhaustiva más tiempo de lo planeado, gracias a eso y posterior a realizar cambios totales se logró mejorar la imperfección dejándole a Tovar un auto competitivo que le permitió superar las adversidades llegando en el lugar número cuatro a un paso de estar dentro del podio.

Ahora para el evento número cuatro del año en Querétaro Santiago Tovar #22 y su equipo Canel´s buscarán llegar al primer podio y si es posible ir por la victoria en una pista que se le acomoda muy bien a Tovar por lo que su meta es salir con otro buen resultado para continuar su ascenso en el campeonato donde se encuentra en el lugar siete.

“Chihuahua fue una gran carrera para nosotros, arrancamos en la posición número 37 l quedando a un pasito del podio, creo que con unas vueltas más lo hubiéramos logrado, la verdad salimos de esa carrera muy contentos con el balance, indudablemente con prácticas y calificación mejore las cosas hubieran sido diferentes, así son las carreras, ahora estoy al cien por ciento con los ojos y mente puesta en Querétaro, una de las pistas que más me gustan, donde he tenido buenos resultados y me siento muy cómodo. Comentó, Santiago Tovar.

Ya con tres carreras en Canel´s podremos llegar con mucha mejor comunicación buscando la primera victoria y si no el primer podio de la temporada, tenemos que hacer prácticas muy inteligentes y muy buena comunicación con Rubén para poder avanzar juntos y sumar puntos para el campeonato que ya estamos en siete nuevamente en la pelea, quiero seguir sumando y avanzando”.