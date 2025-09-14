Santos enfría a El Calor

Los Santos del Potosí aprovecharon un arranque contundente y no soltaron la ventaja durante todo el encuentro para imponerse por marcador de 74-87 a El Calor de Cancún, en el primer compromiso de la Serie 12 de la Temporada 2025 de la Liga Caliente.Mx LNBP, disputado en el Poliforum Cancún.

Desde el primer cuarto, los potosinos marcaron el rumbo del partido con las ofensivas de Luismal Ferreiras, Alex Williams y Michael Nuga, cerrando el parcial 19-26. En el segundo cuarto, Santos mantuvo la intensidad con Williams y Jaire Grayer, para airse al descanso con ventaja de 38-47, pese a los esfuerzos locales de Max Landis y Gerard De Vaughn.

En el tercer periodo, el conjunto cancunense buscó reaccionar con Jimond Ivey como referente, pero apenas logró sumar 11 unidades. Santos, con Ferreiras y Grayer inspirados, estiró la diferencia a 49-70.

El último cuarto consolidó el dominio visitante, con Alex Williams y Jaire Grayer liderando la ofensiva y estableciendo ventajas de hasta 20 puntos. Aunque Landis y Anthony “Cat” Barber intentaron mantener a flote a El Calor, no fue suficiente y el marcador finalizó 74-87.

En lo individual, Alex Williams fue el mejor anotador de Santos con 16 puntos, seguido por Luismal Ferreiras y Jermaine Haley, ambos con 15 unidades. Por El Calor destacó Gerard De Vaughn con 15 puntos, mientras que Landis y Barber aportaron 14 cada uno.

Con este resultado, El Calor acumuló su derrota número 14 de la temporada, quedando con marca de 9-14, mientras que los potosinos consiguieron su cuarta victoria, para colocarse con récord de 4-19.

El segundo duelo de la serie está programado para este domingo 14 de septiembre a las 17:00 horas en el Poliforum Cancún, donde Santos buscará barrer la serie y El Calor intentará emparejarla.