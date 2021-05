Santos ganará en la repesca, sea quien sea el rival: Almada

Guillermo Almada se va triste por no lograr el objetivo de entrar directo a la Liguilla, pero afirma que jugando de esta forma, Santos Laguna será un rival difícil en la repesca.

"No nos va a pegar nada, dependemos de nosotros. Nos falta lucirnos en la red que no es poca cosa, pero debemos de seguir trabajando. Dependemos de nosotros, jugaremos de local el fin de semana que viene. Si jugamos como hoy, el futbol tiene una lógica, y deberíamos de ganar".

El plantel está en ascenso; "Los lesionados se han sumado, pero no están en su mejor forma, estuvieron mucho tiempo parados y eso se siente... Pero si repetimos actuaciones como la de hoy, seguramente ganaremos, sea quien sea el rival".

Sobre el juego ante La Franja, mencionó. "Los goles se fabrican, pero hay que hacerlos. Estamos tristes, queríamos ganar, hicimos los méritos, salimos a buscar, la amarramos, pero el que define es el futbolista, pero los tengo que felicitar porque fuimos a buscar al frente... No pudimos traslucir en el marcador todo que generamos, pero si seguimos por esta línea marcaremos la diferencia... Nos deja tranquilo".

No quiso hablar del arbitraje, "No hablo de arbitrajes, porque la Liga me multa. No hablo más porque uno no puede brindar una opinión, ni con respeto".